Celjani v četrtek na Danskem? Tekma je pod vprašajem.

V danskem taboru so imeli na ponedeljkovem testiranju enega pozitivnega igralca, izvidi novega testiranja pa bodo znani šele na dan tekme, ki se bo v četrtek predvidoma pričela ob 18.45.

Priprava in nabiranje izkušenj pred izločilnimi boji

Kiel je v torek upravičil vlogo favorita, a so se Celjani upirali evropskemu prvaku več kot dostojno. Foto: Grega Valančič/Sportida Celjski rokometaši so na torkovem gostovanju proti zadnjim zmagovalcem lige prvakov iz Kiela doživeli deseti poraz v skupini B. Že pred to tekmo je bilo jasno, da bodo v svoji skupini zasedli sedmo mesto, ne glede na to pa so si izborili napredovanje v izločilne boje. Njihovi tekmeci bodo znani po četrtkovih tekmah zadnjega kroga, možni tekmeci pa so Kielce, Flensburg-Handewitt ali PSG.

"Želimo odigrati še zadnjo tekmo v rednem delu lige prvakov in jo izkoristiti za pripravo in nabiranje izkušenj pred izločilnimi boji. A to ni naša edina želja, naredili bomo vse, da tekmo na Danskem dobimo, čeprav se zavedamo, da nas čaka izjemno težka naloga," je uvodoma dejal celjski trener Tomaž Ocvirk.

Proti kar sedmim svetovnim prvakom

Danski Aalborg je lani zmagal v Celju z 31:29. Foto: Anže Petkovšek/Sportida Danska zasedba je na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni v Zlatorogu slavila z 31:29, na dosedanjih petih obračunih pa celjski prizadejala štiri poraze. Slovenski prvaki so jo premagali le na eni tekmi v sezoni 2017/18.

"Aalborg je odlična ekipa, vse igralne položaje ima zapolnjene. O njeni kakovosti priča podatek, da je kar sedem igralcev te ekipe nastopilo v finalu januarskega svetovnega prvenstva v Egiptu, kjer so osvojili zlato kolajno. V Celju smo videli, da se lahko kosamo z njimi, takrat nam je zmanjkalo malo izkušenj, pa tudi naša pripravljenost ni bila na takšni ravni kot je v tem obdobju," je dodal Ocvirk.

"V Aalborgu moramo biti maksimalni, odločni in odgovorni od prve minute, predvsem pa bo potrebna najvišja možna zbranost. Obramba mora biti agresivna, saj igrajo zelo hitro in pritiskajo v vsakem elementu igre. Še enkrat več moramo pokazati željo in poskusiti redni del tekmovanja zaključiti z zmago," je še na koncu dodal strateg Celja.