Celjani in Velenjčani za prvo rokometno lovoriko v novi sezoni

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v minuli sezoni naskakovali tri lovorike, na koncu pa osvojili le eno - naslov državnih prvakov. Na uvodu lanske sezone so jih v Novem mestu presenetili igralci domače Krke in jih senzacionalno premagali na superpokalni tekmi. Absolutni kralji domačih rokometnih igrišč, sicer 23-kratni državni in 21-kratni pokalni zmagovalci, so praznih rok ostali tudi na letošnjem majskem zaključnem turnirju za slovenski pokal, ko so jih v dolenjski prestolnici v polfinalu premagali še Velenjčani.

"Tekme med Celjem in Velenjem so vedno posebne"

Celjani v novo sezono vstopajo v prevetreni zasedbi in številnimi novimi obrazi, njihov glavni cilj pa je zadržati primat najboljšega na domači sceni. Najbolj jim bodo za ovratnik dihali prav tekmeci iz Šaleške doline, ki so nazadnje v državnem prvenstvu zmagali v sezoni 2012/13.

"Tekme med Celjem in Velenjem so vedno posebne. Gre za derbi, poseben naboj, kjer pogosto ne odloča taktika ali kakovost posameznika. Velenjčani so zadržali večino igralcev iz minule sezone in so bolj uigrani, zato se bomo morali nanje zelo dobro pripraviti. Smo športniki in vsak od nas si želi tekmo zmagati ne glede na tekmeca," je pred petkovo tekmo na Koroškem dejal celjski trener Tomaž Ocvirk.

"Celjanov se ne bojimo, želimo jim dokazati, da se lahko enakovredno kosamo z njimi. Igra v obrambi bo imela odločilno vlogo na tej tekmi, prav tako hitri nasprotni protinapadi. Upam, da se bo tekma razpletla v našo korist. Povabil bi vse naše privržence, da si ogledajo dvoboj v bližnjem Slovenj Gradcu," pred petkovo tekmo pravi Celjan v velenjskih vrstah Matic Verdinek.

Rokometna zveza Slovenije (RZS) bo pred tekmo v Slovenj Gradcu nagradila najboljšega igralca, strelca in vratarja iz minule sezone ter najboljše tri klube v kategoriji mlajših selekcij. Cena vstopnice je 10 evrov, upokojenci in študentje bodo za ogled tekme v živo odšteli osem, otroci nad sedem let pa pet evrov.