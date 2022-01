Celjani imajo novega predsednika

Kot so še sporočili iz celjskega kluba, so se člani na današnjem rednem zboru ob poteku mandatov seznanili s poročili predsednika in vseh odborov kluba ter opravili volitve novih organov. Na predlog dozdajšnjega predsednika RK Celje Pivovarna Laško Jerneja Smisla je zbor na to mesto izvolil nekdanjega direktorja, sicer pa člana upravnega odbora (UO), Gregorja Planteua, ki je tako postal novi predsednik RK Celje Pivovarna Laško. Jernej Smisl sicer ostaja v RK Celje Pivovarna Laško kot član upravnega odbora.

Planteu je nekdanji direktor celjskega kluba (2014–2017), po odhodu s tega mesta pa je ostal član UO RK Celje Pivovarna Laško. V zadnjih letih pa je sodeloval pri vseh odločitvah kluba in zato dobro pozna delovanje kluba ter naloge, ki zagotavljajo kontinuiteto dozdajšnjega dela. Planteu uživa tudi izjemen mednarodni ugled, saj je v preteklem obdobju predsedoval združenju evropskih klubov (FCH), danes pa je član ožjega vodstva tega pomembnega organa, ki ga, skupaj s predsednikom Xavierjem O’Callaghanom iz Barcelone, zastopa v Professional Handball Board pri Evropski rokometni zvezi.

"Vesel in ponosen sem, da mi je bilo zaupano predsedovanje takšnemu klubu, kot je RK Celje Pivovarna Laško. To je velika čast, hkrati pa velika obveza, česar se dobro zavedam. Gre za klub z izjemno tradicijo, gradile so ga številne generacije, ki jim moramo biti hvaležni, da imamo rezultatsko najuspešnejši slovenski športni kolektiv v mednarodnem pogledu in enega najuspešnejših v domačih tekmovanjih. To kontinuiteto si želimo nadaljevati, ponosno zastopati Celje in Slovenijo ter imeti ob tem podporo generalnega ter preostalih sponzorjev in lokalnega okolja ter seveda navijačev, zaradi katerih se šport odvija. Ne bomo imeli veliko časa govoriti, zavihati je treba rokave in nadaljevati trdo delo," je ob izvolitvi dejal Planteu.

Preberite še: