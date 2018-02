Trener Krimovk: S psihološkega vidika nas čaka najlažja tekma sezone

Krimovke pred Györom

Rokometašice Krim Mercatorja v soboto ob 19. uri čaka tekma tretjega kroga glavnega dela lige prvakinj. Ljubljančanke so v prvih dveh krogih vknjižile zmago in poraz, zdaj pa jim bo nasproti stal madžarski velikan Györ. Evropske prvakinje na Kodeljevo prihajajo brez najboljše igralke Nore Mork, ki je poškodovana.

"Težko je napovedati, da bomo šli na zmago, tiha želja pa tli, da ne bomo položili orožja in se bomo maksimalno borili." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Krimovke so v prvem krogu glavnega dela lige prvakinj s 24:23 premagale Midtjylland, v drugem pa so morale priznati premoč Rostov-Donu, ki je slavil z 29:22.

"Če se ozrem na zadnjo tekmo, me jezi, da napad ni stekel, kot bi moral. V napadu imamo dolžnice iz zunanje linije. Imeli smo samo dve razpoloženi igralki. Imamo veliko srce, dobro jih bomo naštudirali, v obrambi se vedno dobro držimo. V napadu pa nam glede na mladost in neizkušenost malo primanjkuje," je na novinarski konferenci uvodoma povedal trener Krima Uroš Bregar.

"Ne bomo položili orožja"

"S psihološkega vidika nas čaka najlažja tekma sezone. K nam prihaja evropski prvak. So v paniki, ker se jim je poškodovala najbolj konstantna igralka Nora Mork, ki sodi med najboljše na svetu. Zunanja linija Groot, Oftedal, Tomori, Hansen tvorijo najmočnejšo zasedbo. Ne bo nam lahko. Prišlo bo veliko njihovih navijačev. S trenerskega vidika komaj čakam, da se tekma začne, da vidimo, kakšne so naše moči," je nadaljeval Bregar.

Krimovke so v lanski sezoni proti Györu dvakrat visoke izgubile. Tega se v ljubljanskem taboru zavedajo, a se vnaprej ne predajajo. "Težko je napovedati, da bomo šli na zmago, tiha želja pa tli, da ne bomo položili orožja in se bomo maksimalno borili," je dodal Bregar, ki težav s poškodbami ali boleznimi igralk nima.

Miša Marinček si želi polne dvorane. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Naj bo polna dvorana

"K nam prihaja najboljša ekipa zadnjih let. Tekmec je kvaliteten v vseh fazah igre. Želimo si prikazati eno najboljših predstav. Želimo si polne dvorane, da nam navijači dajo novega zagona," so želje kapetanke Miše Marinček. Podobnega mnenja je tudi Grkinja v dresu Krima Lamprini Tsakalou: "Igramo proti eni najboljših ekip. Tega s zavedamo. Igramo doma. Dale bomo vse od sebe. Želimo si biti močne v obrambi, igrati hitro in upamo na najboljši izid."

Na sobotni tekmi na Kodeljevem pričakujejo veliko gostujočih navijačev, v domačem taboru pa verjamejo, da jih bodo domači ljubitelji rokometa preglasili. Ob tem pri Krimu obljubljajo tudi spremljevalni program, ker je pustna sobota bodo izbirali tudi najlepšo masko.

Tekmo bosta sodila Francoza Karim in Raouf Gasmi.