Znana in priljubljena Primorka vas vabi, da skupaj razmigate telo

Petra Parovel je osebna trenerka, podjetnica, mama, žena, diplomirana kineziologinja, prehranska svetovalka APF, velika ljubiteljica fitnesa ter ena od najuspešnejših vplivnic pri nas. Samo na Instagramu jo spremlja že skoraj 60 tisoč sledilcev, kar je za naše razmere izredna številka. Sledilci imajo ljubiteljico zdravega načina življenja radi, ker je preprosta, iskrena, spontana in navdihujoča ter ker premore veliko znanja. Z njimi deli številne nasvete na področju rekreacije in zdravega načina življenja na sploh. Priljubljena Primorka se po novem predstavlja z edinstvenim vadbenim programom Bossbabe .

Kaj vas čaka v programu? Različni (tudi "live") treningi, jedilniki, recepti (kuhinja na spletu), dnevne motivacije (podcasti o različnih tematikah) in deljenje koristnih nasvetov. Posebna prednost? Izvajati ga lahko začnete, kadar želite. Bonus? Program ostane vaš za vedno! Predprijave so se začele v četrtek, 22. 4. 2021, medtem ko se bo program uradno odprl v začetku maja, natančneje 3. 5. 2021. PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ PRIJAVITE SE ZDAJ IN IZKORISTITE AKCIJSKE CENE

Med epidemijo novega koronavirusa večinoma nismo imeli možnosti obiska vadbe v fitnesu. To je marsikoga spodbudilo k temu, da je preizkusil različne vadbe, rekreacijo prek spleta. Številni so se tudi po odprtju fitnesa in koncu karantene odločili, da bodo vadbo nadaljevali kar prek spleta.

Za to imajo več razlogov – trening lahko opravimo kar v udobju lastnega doma, prav tako se nam ni treba nikamor voziti, kar vsekakor pomeni prihranek časa. Dodatna prednost je tudi, da se tovrstne vadbe velikokrat izkažejo za cenejše. Povrhu vsega pa nas lahko vodijo strokovne in za različne rekreacijske namene pristojne osebe.

Za ustaljene rekreativce in popolne začetnike

Petra Parovel, trenutno zagotovo ena izmed najbolj priljubljenih osebnih trenerk na Instagramu, že vrsto let s sledilci deli različne koristne nasvete na področju vadbe, športa, rekreacije in na sploh zdravega načina življenja.

"Svojo pot v tem športu sem začela pred dvanajstimi leti in vsi vemo, da so na prav vsaki poti vzponi in padci. Začelo se je kot rekreacija in se prelevilo v strast, ki me je popeljala do tisočerih idej, sanjske službe, do tega, da počnem natanko to, kar sem si vedno želela. Kar si navsezadnje zaslužimo vsi," uvodoma pove Petra Parovel, ki na svojih družbenih omrežjih dnevno deli nasvete o vadbi in prehrani ter razbija mite o nerealnih lepotnih idealih. Sledilci jo imajo radi tudi zaradi tega, ker se ne boji objavljati realnih fotografij ter spregovoriti o temah, ki jih pogosto pometemo pod preprogo.

Po novem se lahko nanjo obrnete tudi prek programa Bossbabe, ki resnično ponuja veliko. Primeren je tako za "ustaljene" rekreativce kot tudi za popolne začetnike in za tiste, ki imajo namen izgubiti več kot "samo" nekaj kilogramov.

Napredek!

Program je oblikovan za en mesec, torej vas vodi skozi mesec tako fizične kot psihične rasti. V njem dobite komplet vsega, kar potrebujete, oziroma vam lahko pomaga postati boljša "ti", boljša oseba – BossBabe svojega življenja! V program je zajeto vse – od motivacije do vpeljevanja tega, kako postati boljša oseba, ne samo prek treningov, jedilnikov, temveč da postavimo sebe, vas na višjo raven ter na višje mesto.

"Gre za program, ki ga lahko izvajate kadarkoli, bo pa vsekakor še bolj nabit z dodatno motivacijo, ker se prijave v resnici začnejo prej, to je 22. aprila. Program se uradno začne 3. maja. Program BossBabe niso samo posneti lažji in težji treningi, prav tako ne samo jedilniki skupaj z recepti, temveč vsebuje tudi dimenzijo, v katero smo vložili res veliko truda in pomeni neko dodano vrednost – to je segment dnevne motivacije," razloži Petra Parovel.

Dodaja, da bo prav ta še dodatno popestril vadbo, strankam pa bo prišel še kako prav v različnih delih življenja. "Tako pri oblikovanju ciljev, novih izzivov oziroma česarkoli se boste lotili v življenju. Dnevna motivacija ne zajema samo podcastov, zajema tudi zapise, nekaj, kar boste tudi potem morale predelati same," poudarja.

Učenje skozi treninge, ne brezglavo treniranje

"Treningi so sestavljeni s smislom, sledijo si v zaporedju. Pa vendar je program narejen tako, da tudi sami presojate o tem, kako stopnjevati svojo intenzivnost. Ker zraven govorim o lažji in težji izvedbi ter opominjam na morebitne podrobnosti izvedb, ki bi lahko posameznici prišle prav, vem, da s progresijo ne boš imela težav. Smisel tega programa je tudi učenje skozi treninge, ne samo brezglavo treniranje," razloži.

Še pred uradnim začetkom programa vam je na voljo brezplačni preizkus, kjer si lahko vse pogledate del tega, kar vas čaka v programu. "Upam, da vam bo delček vsega, kar vas še čaka v celotni različici, všeč in da se nam boste pridružili tudi takrat. Na testnem preizkusu sicer dobite dva treninga, lažjega in težjega. Oba sta narejena smiselno. V brezplačnem preizkusu vam pomagata, da se odločite, ali je za vas primernejši lažji ali težji. Vsi treningi so posneti v celoti. Lahko jih predvajate prek televizije, telefončka, tabličnega računalnika. Treningi uvodoma vsebujejo informacije, kot sta delo/čas ali štetje. Treningi so dovolj raznoliki, da vas bodo pritegnili, zagotovo ne bodo monotoni. Vsak trening je drugačen, niti en se ne ponovi, sestavljeni pa so za cel mesec. Lažji treningi so primerni za popolne začetnike, nekoga, ki res dlje časa ni migal. Res pa je, da med obema načrtoma govorim o lažji in težji izvedbi, zato je primeren skoraj za vse," poudarja.

Trenirate lahko od trikrat do sedemkrat na teden, vmes bodo enkrat na teden tudi tako imenovani "live" treningi. Zakaj? "Verjamem, da ta oblika treninga zaradi interakcije motivacijo pri marsikom dvigne še na višjo raven," odgovori sogovornica.

Prilagodljivi treningi različne težavnosti V celoti voden lažji ali težji načrt. Možnost treniranja brez pripomočkov. Primerno za izgubo maščob, pridobivanje, preoblikovanje ali vzdrževanje telesne teže

Posneti treningi

Načrt za trening in napisani treningi

Dodatni "live" treningi

Primerno za začetnike ali nadaljevalce

Različna dolžina treningov: od 30 minut do ene ure

Obrazložitev vaj in pravilne izvedbe

Možnost treniranja od 3-krat do 7-krat na teden

Nora motivacija PRIJAVITE SE

Jedilniki, recepti, izračun kalorij …

V brezplačnem preizkusu dobite tudi brezplačni enodnevni jedilnik (navaden), ki nekako oriše, daje vpogled v to, kaj lahko v prihodnje pričakujete. V programu imate potem možnost izbire veganskega, vegetarijanskega ali navadnega jedilnika. Hkrati poleg tega dobite tudi seznam predvidenih sestavin in nakupovalno košarico.

"Poleg jedilnika dobite tudi preračun individualnih kalorij, torej preračun kalorij, ki bi jih svetovala za vaš cilj, glede na podatke, ki mi jih boste podali ob prijavi. To ne pomeni, da dobite jedilnike s temi kalorijami, ampak da si lahko pomagate in z enim in drugim, da najdete svoje ravnovesje in to, kar vam je všeč. Ravno zato je jedilnik sestavljen iz ogromno jedi in primerov obrokov, saj lahko izbirate med veliko različnimi. Recepti so že vključeni v jedilnik in vas vodijo skozi pripravo. Jedilniki so zelo, zelo raznoliki. Dobite lahko veliko zamisli za dopolnitev svojega stalnega izbora jedi, ustaljenega načina prehranjevanja. Menim, da smo zajeli tako tiste, ki že živijo zdrav način življenja, kot tudi tiste, ki bi radi na to pot šele stopili ter so na tem področju začetniki. Poleg vsega bo na voljo tudi forum, zaprta skupina, kjer me boste lahko vedno našli, na vaša vprašanja pa bom odgovorila kar najbolj ažurno," napoveduje priljubljena Primorka.

Štiritedenski načrt, na izbiro več kot 30 obrokov Štiritedenski načrt, jedilniki, recepti, kuhanje v živo in še veliko več. Individualni preračun kalorij

Na voljo tudi veganski/vegetarijanski

Recepti vključenih jedi

Poznane in osnovne sestavine

Preprosta in hitra priprava

Kuhanja in nasveti v živo

Nakupovalna košarica

Preprosto prilagajanje načrta PRIJAVITE SE

Kaj pa cena?

Prijave se odprejo v četrtek, 22. 4. 2021. Prve štiri dni, torej do 25. 4. 2021, bo cena znižana na 14,99 evra.

"Če izberete samo trening, dobite zraven tudi enotedenski jedilnik in obratno. Cena je, glede na to, kaj program ponuja, in ob dejstvu, da vam ostane za zmeraj, resnično nizka. Mesta niso omejena, bo pa cena po teh omenjenih štirih dnevih poskočila na 19,99 evra (za jedilnik/trening). Akcija vsega programa v teh štirih dnevih bo prav tako znašala 19,99 evra. Predlagam, da tega ne zamudite. Saj veste, če zamudite, manjkate (smeh, op. p.)," sklene Petra Parovel.