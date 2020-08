Vesela novice za tekače: konjiški maraton dobil zeleno luč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konjiški maraton, osmi po vrsti, je dobil zeleno luč Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so sporočili organizatorji. V soboto, 26. septembra, bodo tekli na 5 km, zadnja septembrska nedelja pa bo tokrat v znamenju teka na 10 km in z državnim prvenstvom v cestnih tekih. Polmaratonska teka na 21 km pa letos ne bo.

Zaradi varnostnih ukrepov je prireditev razdeljen na dva dneva. Ker teka na 21 km ne bo, so se organizatorji zavezali, da tekačem na 21 km v največji možni meri ponudijo rešitev, saj lahko do četrtka, 27. avgusta, do 20. ure, izberejo drugo traso ali startnino prenesejo v leto 2021.

Lahko pa prejmejo majico in dobijo povrnjen del startnine ali pa celo izberejo vračilo startnine v celoti. Tudi tekači na drugih dveh trasah se lahko odločijo za različne scenarije, ki so podrobno opisani na spletni strani prireditve.

"Z ekipo si možnost izvedbe 8. Konjiškega maratona v teh nenavadnih časih štejemo v veliko čast in potrditev, da je organizacija, kot smo že večkrat dokazali, zares naša močna točka. Optimizem, ki smo ga z našimi akcijami, kot je 'Trenirajte sami, da bomo septembra tekli skupaj', širili skozi vse leto, je vendarle padel na plodna tla. V tem trenutku je naša naloga, da vsem tekačem, kolikor le lahko, omogočimo startno mesto na tem posebnem tekaškem doživetju, kmalu za tem pa bomo javnosti predstavili, kako bo prireditev potekala," je povedal predsednik organizacijskega odbora Anton Noner.