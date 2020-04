Kljub epidemiji stekle priprave na osmi Konjiški maraton

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji med tekači vse bolj priljubljenega Konjiškega maratona se kljub aktualni epidemiji še naprej pripravljajo na dogodek, ki ga vsako leto pripravijo na zadnjo septembrsko nedeljo. Letošnja že osma izvedba je predvidena za 27. september, že od začetka aprila pa je mogoče oddati posamične in skupinske prijave po ugodnejši ceni.

Izbruh novega koronavirusa je mnogim tekačem, zlasti tistim, ki trenirajo v skupinah, letos pokvaril načrte ne le pri tekmovanjih, pač pa tudi pri treningih. Začetek zbiranja prijav so zato pripravili pod sloganom "Trenirajte sami, da bomo septembra tekli skupaj!".

Kot je povedal predsednik organizacijskega odbora Anton Noner, je skupinska prijava cenovno najugodnejša, med drugim lahko vsak enajsti tekač teče brezplačno, najštevilčnejša pa bo nagrajena še z obiskom od lani odprte atrakcije Pot med krošnjami na Rogli.

Ob tem organizatorji opominjajo, da je število tekačev pri njih omejeno. Konjiški maraton je sicer lani že drugič zaporedoma prijavnico zaradi zapolnitve vseh 1500 mest predčasno zaprl in to še hitreje kot leto prej, zato je pravočasna prijava še kako pomembna.

Foto: Vid Ponikvar

Lani so dobili naziv Naj maraton 2019

Tekaška prireditev, na kateri se udeleženci merijo na 21, deset in pet kilometrov, najmlajši pa v teku šolarjev in Konjičkovem teku, je zadnja leta zabeležil največjo rast števila udeležencev med vsemi slovenskimi tekaškimi prireditvami. V spletnem glasovanju Facebook strani Slo maraton je lani prejel največ glasov in s tem naziv Naj maraton 2019, Atletska zveza Slovenije pa jim je leta 2017 podelila posebno priznanje za odlično organizacijo.

Lani sta na dogodku padla tudi dva državna rekorda. Državna prvaka in obenem neuradna državna rekorderja v cestnih tekih na deset kilometrov sta postala Mitja Krevs s časom 31:13 in Neja Kršinar s časom 35:52. Organizacijo državnega prvenstva v cestnih tekih na omenjeni razdalji jim je atletska zveza zaupala tudi letos.

Posebnost sicer športne prireditve pa je tudi njen družabni in umetniški del. Že pred prireditvijo se ves konec tedna v Slovenskih Konjicah marsikaj dogaja, lani pa je izstopal koncert Magnifica. Z "likovnim maratonom" spodbujajo otroke, da se umetniško izražajo in obenem razmišljajo o športu in zdravem življenju, nagradijo pa tudi najbolj ustvarjalne navijače ob trasi.