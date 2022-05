V Vipavski dolini bo potekala vzdržljivostna tekaška prireditev z močno udeležbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Vipavski dolini bodo prvi majski konec tedna (6. do 8. maj) ponovno gostili vzdržljivostno tekaško prireditev Ultra trail Vipavska dolina (UTVV). Tokrat pričakujejo okrog 1400 tekačev iz 32 držav, ki so jim pripravili pet različno dolgih tekaških tras, njihovim spremljevalcem pa bo namenjen pohod po vipavskih vinogradih. Letošnjo novost prinaša najdaljša proga, ki bo speljana preko državne meje in bo tako prvič vodila preko Italije.

Najdaljša tekaška proga bo dolga kar 170 kilometrov, predvidoma bodo tekači zanjo potrebovali okrog 46 ur. Tekači bodo startali v Ajdovščini, pot jih bo preko Trnovske planote vodila v Novo Gorico in Gorico, po južnih obronkih Vipavske doline do Podnanosa, kjer se bodo povzpeli na Nanos in se nato vrnili v Vipavo.

Tekači se bodo lahko podali tudi na 100, 50, 30 in 13 kilometrov dolgo preizkušnjo.

"To je torej letošnjih šest preizkušenj, pet je tekmovalnih, zadnji pohod pa je netekmovalne narave," je na novinarski konferenci povedal vodja tekmovanja Boštjan Mikuž. Častno pokroviteljstvo dogodka je prevzel predsednik republike Borut Pahor.

Boštjan Mikuž in Anja Klančnik Foto: STA

Poseben doprinos bodo tudi tokrat dodali številni prostovoljci, organizatorji računajo na preko 350 predstavnikov različnih društev, ki bodo nudili pomoč tako pri trasiranju in pripravi prog, sprejemu udeležencev, čiščenju in seveda bodo bodrili tekače in jim ponujali okrepčila na postajah po celotnih progah, je povedala ena izmed organizatork prireditve Anja Klančnik.

Organizatorji napovedujejo tudi bogat spremljevalni program. Nenazadnje je to velik dogodek, ki ima tudi turistični pomen, so na novinarski konferenci zatrjevali prav vsi udeleženci.

Foto: Arhiv organizatorja

Prireditev Ultra Trail Vipavska dolina se je leta 2015 začela kot gorsko-tekaška dirka. V prvi izvedbi se je preizkusilo 415 tekačev iz petih držav. Štiri leta kasneje, leta 2019, so imeli organizatorji 1050 tekačev iz 30 držav, zdaj pa pričakujejo, da bo njihovo število večje od 1400.

UTVV Slovenija je danes tudi del tekaške lige Alpe Adria Trail Cup in je eden izmed devetih večjih tekaških dogodkov v Srednji Evropi.