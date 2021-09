V Ljubljani zaživela edinstvena tekaška skupnost

Letošnja jesen v Slovenijo prinaša popestritev za tekače, ki si želite več. Na slovenskih prodajnih policah smo pozdravili tekaško obutev , ki s kakovostnim podplatom in zgornjim delom copat ter uporabljeno tehnologijo navdušuje tekače po vsem svetu. Dodatno, v Ljubljani je septembra zaživela g lobalna tekaška skupnost adidas Runners, prisotna v več kot 60 državah po svetu. V njej boste na svoj račun prišli vsi, ki radi preizkušate svoje meje ter iščete tekaško skupnost z bogato tradicijo, s pomočjo katere boste dosegli boljše rezultate. Članstvo v skupnosti je brezplačno, prinaša pa veliko znanja in zabave.

Treningi potekajo pod vodstvom kapetanov ter profesionalnih trenerjev, ki v svoje vrste vabijo vse ljubitelje aktivnega življenjskega sloga. Glavni namen novoustanovljene tekaške skupnosti je medsebojna motivacija in podpora, obenem pa adidas Runners predstavlja mesto, kjer se združujejo vsi, ki iščejo več kot zgolj tekaški trening. Člane skupnosti spodbujata in vodita dva kapetana, s katerima smo glede dveh pomembnih novosti na področju teka pri nas spregovorili tudi mi. Kapetan adidas Runners Ljubljana je predan športnik Blaž Strožer, že vrsto let adidasov tekaški trener, ki se mu je pri vodenju slovenskih članov adidas Runners pridružila Tamara Pavlovič, učiteljica joge, zavzeta pohodnica in ljubiteljica meditacije. Skupnosti se lahko brezplačno pridruži vsak, ki je pripravljen na kakovostne treninge, kjer bo presegal meje lastne zmogljivosti in se ob tem tudi zabaval. Zainteresirani se lahko adidas Runners brez članarine pridružite v Facebook skupini, kjer je na voljo več informacij o projektu. Tekaški treningi adidas Runners Ljubljana bodo potekali ob ponedeljkih in sredah ob 19.00 v Tivoliju, podrobnejše informacije o treningih joge in drugih aktivnostih pa so članom na voljo tudi v aplikaciji adidas Running pod skupnostjo adidas Runners Ljubljana.

Kdo in kaj so adidas Runnersi?

Tamara: Adidas Runnersi smo enako misleči posamezniki, ki se povezujemo v skupnost, saj nas združuje ljubezen do aktivnega življenjskega sloga. Naša skupnost ne temelji samo na tekaških treningih, ampak smo tu vsi, ki radi živimo aktivno in zdravo ter skrbimo za svoje zdravje.

Koliko članov šteje strokovna ekipa adidas Runners Ljubljana?

Blaž: Ekipa adidas Runners Ljubljana za zdaj šteje osem članov. Poleg dveh kapetanov so v ekipi še dva izkušena trenerja teka in štirje "crew runnerji".

Tamara: Naša strokovna ekipa pokriva štiri stebre. Kapetana sva jaz in Blaž, oba tudi pokrivava vsak svoje področje treningov. Blaž je učitelj teka, jaz pa skrbim za jogo ter povezanost uma in telesa. Potem sta v ekipi še dva tekaška trenerja, ki pomagata Blažu, ter strokovnjakinja za prehrano. Poleg nas pa so v skupini še "crew runnerji". To so aktivni člani skupnosti, ki se pogosto udeležujejo treningov in dogodkov ter delujejo kot ambasadorji skupnosti adidas Runners.

Kakšen profil rekreativcev se prijavlja v ekipo?

Tamara: V skupino se prijavljajo ljubitelji teka ter drugih športov in vsi drugi, ki imajo radi zdrav, aktiven način življenja. Gibanje adidas Runners stremi k celovitemu pristopu, pri katerem se povezujeta telo in um. Tako v naše aktivnosti vnašamo štiri stebre, ki so temelj skupine adidas Runners: um, prehrana, gibanje in regeneracija.

Kaj je ključna prednost pridružitve skupnosti adidas Runners Ljubljana?

Blaž: Ključne prednosti za člane adidas Runners so, da jim zagotavljamo resnično celosten pristop k aktivnemu življenjskemu slogu. Poleg tega so z vsakim opravljenim treningom nagrajeni s točkami, ki prinašajo dodatne ugodnosti in nagrade znotraj skupnosti adidas Runners.

Glavna prednost adidas Runnersov je dobro zastavljen program, oblikovan v sodelovanju s strokovno ekipo, ki jo med drugim sestavljajo kineziologi, nutricionisti in fizioterapevti. Pri tem ne gre za klasično tekaško skupino, saj ta poleg kakovostnih treningov članom ponuja tudi celovito podporo, motivacijo in priložnost za druženje z ljudmi z istim ciljem: postati najboljša različica samih sebe. Tekače in druge rekreativne športnike pod okriljem adidas Runners Ljubljana namreč vodijo povezanost, radovednost, drznost, spoštovanje ter strast do teka.

Kako so videti vaša druženja, treningi, kakšne izzive in cilje si postavljate?

Tamara: Druženja potekajo v sproščenem okolju, vsak se sam odloči, kdaj se nam pridruži. Preprosto se prijavi na aktivnost v aplikaciji adidas Running (to je pogoj, da se pridružiš na treningu). Trenutno imamo tek dvakrat tedensko, oktobra pa se začne še joga. Člani se med seboj povezujemo in družimo tudi po treningih.

Zakaj ste več kot zgolj tekaški klub?

Blaž: Ker tekačem zagotavljamo veliko več kot samo tekaške treninge. Poleg joge in treningov za moč organiziramo različne delavnice, ki so vezane na zdrav in aktiven življenjski slog. Poleg tega pa se – kot je že omenila Tamara – družimo tudi zunaj treningov.

Kako pogosto se srečate?

Tamara: Trenutno se na tekaških treningih srečujemo dvakrat tedensko, od oktobra naprej pa bodo enkrat tedensko potekali tudi treningi joge. Potem pa bodo vmes organizirani še kakšni dogodki ali predavanja, ki pa jih načrtujemo sproti.

Kje največ tečete oziroma izvajate jogo?

Blaž: Trenutno kombiniramo različne lokacije po Ljubljani, kot sta Tivoli in Kodeljevo, da tekaške treninge približamo vsem tekačem iz celotne Ljubljane. Joga pa se bo od 4. oktobra izvajala enkrat tedensko, in sicer na Brdu.

Lahko vsak od vaju zapiše svoj ključni doprinos skupnosti adidas Runners?

Blaž: Poleg vodenja trenerske ekipe in koordinacije projekta z večletnimi izkušnjami vodenja tekaških skupin ter projektov in skupinskih vadb funkcionalnega treninga vem, kaj in na kašen način ljudem ponuditi, da si bodo znali postaviti in doseči svoje cilje, kar je bistvenega pomena.

Tamara: Ker imam večletne izkušnje v jogi, bom članom z veseljem predala znanje, da se bodo naučili povezave diha, uma in telesa. Poleg tega bom poskrbela za zadostno raztezanje in sproščanje. Naučili pa se bomo tudi, kako ostanemo v trenutku, da nam misli ne bežijo v preteklost ali prihodnost.

Kako v skupnosti prepletate aktivnosti teka in joge?

Tamara: Oboje se odlično prepleta, saj je treba pri športu poskrbeti tudi za zadostno raztezanje. Kot sva že omenila, so v naši skupnosti adidas Runners pomembni vsi štirje stebri. Z jogo odlično pokrivamo "mindset" (miselna naravnanost, op. p.), "movement" (gibanje, op. p.) ter

"recovery" (regeneracija, op. p.). Za športnike, predvsem tekače, je joga priporočljiva. Dejstvo je, da športne dejavnosti prinesejo mišične zakrčenosti, zato je lahko joga idealna, da poskrbi za raztezanje posameznih mišičnih skupin.

Kako ocenjujete priljubljenost rekreativnega teka v Sloveniji?

Blaž: Slovenci smo po rekreaciji, pa tudi vrhunskem športu, svetovni fenomen, mislim pa, da je rekreativni tek najbolj množično zastopan. Zadnjih nekaj let eksponentno narašča tudi priljubljenost trail tekov.

Smo Slovenci na rekreativni ravni dobri tekači?

Blaž: Absolutno. Veliko rekreativnih tekačev trenira skoraj na ravni profesionalnih športnikov, kljub vsakodnevnim obveznostim, zato so tudi rezultati teh posameznikov na visoki ravni.

Katere so najpogostejše napake, ki jih kot trener teka opažate pri rekreativnih tekačih?

Blaž: Prevelika želja po hitrem napredku in pretiravanje ter zanemarjanje štirih vidikov, po katerih se ravnamo v skupnosti adidas Runners, to so miselna naravnanost (mindset), prehrana (nutrition), gibanje (movement) in regeneracija (recovery). Če upoštevamo vsa štiri načela, je pot do napredka in zadanih ciljev brez poškodb zagotovljena.

Tek praviloma ne zahteva veliko opreme, a ena naložba se rekreativcu zagotovo hitro povrne: kakovostni tekaški čevlji.

Blaž: Izbira pravega in primernega tekaškega copata je ključnega pomena. Dobra oziroma primerna tekaška obutev ščiti pred poškodbami in omogoča kakovostne tekaške treninge. Neprimerna tekaška obutev pa lahko poleg nelagodja med tekom povzroči tudi poškodbe, največkrat gre za vnetja tetiv in drugih mehkih tkiv, lahko pa privede tudi do poškodb sklepov.

Kaj mora izpolnjevati kakovosten tekaški copat, da lahko udobno, hitro in varno tečemo, brez poškodb?

Blaž: Tekaških copat na trgu je veliko, vsak model copatov pa je narejen, da zagotovi specifičnim potrebam oziroma ima svoje lastnosti. Zato je nujno, da si pred nakupom odgovorimo na vprašanja, kot so: koliko kilometrov tedensko tečemo, koliko tehtamo, na kakšnih podlagah tečemo, je stopalo nagnjeno k pronaciji ali supinaciji? Šele potem lahko začnemo izbirati tekaški copat. Sicer pa mora copat vsebovati primerno blaženje, torzijsko stabilnost, najpomembneje pa je, da copat daje občutek udobja.

Ali lahko s pravim copatom izboljšamo tekaške rezultate?

Blaž: Če smo v osnovi izbrali primeren copat, s katerim zmanjšamo možnost za nastajanje poškodb ter v njih lahko tudi udobno in kakovostno treniramo, potem ja. Je pa za napredek ključen celovit pristop k treningu, pri čemer tekaški copat prispeva majhen delček v mozaiku.

Kakšno je vase mnenje o adidas 4DFWD?

Blaž: Moram priznati, da me je model 4DFWD glede tekaškega učinka izredno pozitivno presenetil. Navdušuje me izredno "gladka" tranzicija med pristankom in odrivom, kar omogoča izredno udobno nabiranje kilometrov.

Katere so po vašem ključne odlike tekaškega copata in kaj ga loči od konkurence?

Blaž: Od konkurence ga loči predvsem popolnoma nova tehnologija, ki so jo razvijali kar šest let in jo prilagajali specifiki tekaškega koraka. Poleg tega je velik del copata narejen iz recikliranih materialov. Njegove odlike pa so udobje, razmerje blaženja in odzivnosti ter prava mera torzijske stabilnosti.

Nov adidasov tekaški copat 4DFWD z inovativno 3D-tehnologijo omogoča trikrat močnejši odriv naprej in 23 odstotkov več udobja. Kako tekač občuti te edinstvene karakteristike copata?

Blaž: Kot sem že omenil, se to med tekom občuti kot izjemno gladka tranzicija med pristankom in odrivom, copat blesti na trdih urejenih podlagah, kot sta asfalt in beton.

Kako se sami lotevate učenja optimalne tekaške tehnike?

Blaž: Pomembno je, da pri iskanju optimalne tekaške tehnike upoštevamo telesne karakteristike posameznika in se znotraj tega poskušamo približati optimalni tehniki. Poleg tega pa je treba začeti z osnovami in postopoma nadgrajevati, piljenje tekaške tehnike je dolgotrajen proces.

Kakšni so cilji skupnosti za naprej?

Blaž: Rast in zadovoljstvo članov. Z rastjo bomo lahko članom ponudili tudi več in še bolj pestro ponudbo tako raznolikih treningov kot tudi delavnic na različne teme.

