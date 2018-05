Ukvarjanje s športom je ključno za zdrav življenjski slog

Oglasno sporočilo

Navdušeni tekači, rekreativni športniki in vsi, ki bi to radi še postali, se lahko v torek, 29. maja, ob 16.45 uri pridružijo predavanju o pomenu športa z Blažem Kavčičem, ki bo v digitalnem centru Triglav Lab na Dunajski 20 v Ljubljani. Dogodek je organiziran v sklopu priprav na Triglav tek, ki bo septembra letos že sedmič zapored prevetril idilično naravo protokolarnega parka Brdo pri Kranju.

Organizatorji 7. Triglav teka zdravo in aktivno preživljanje prostega časa spodbujajo tudi s športno-izobraževalnimi dogodki v digitalnem centru Triglav Lab. Zato bodo v torek, 29. maja, ob 16.45 uri gostili brezplačno in za javnost odprto predavanje "Zakaj se sploh ukvarjati s športom in 5 ključnih detajlov za učinkovit tek". Na dogodku bo Blaž Kavčič, ustanovitelj in direktor organizacije Pulz šport, predstavil ključne vidike o pomenu gibanja in izbrane nasvete za učinkovito tekaško vadbo.

Prvi izobraževalno-športni dogodek v Triglav Lab

"Aktivni tekači smo že začeli trenirati za 7. Triglav tek. S predavanjem o smislu in učinkih vadbe pa želimo k zdravemu življenjskemu slogu privabiti še več ljudi," o načrtovanem dogodku pravi izkušeni trener, ki med majem in septembrom vodi brezplačne tekaške priprave na 7. Triglav tek v ljubljanskem parku Tivoli. "V centu Triglav Lab bomo obiskovalcem na zabaven način približali koristi gibanja, prav vsi pa se bodo lahko preizkusili tudi v pravilni tehniki teka," dodaja Kavčič.

Na dan dogodka bodo obiskovalci centra Triglav Lab od 11. ure dalje lahko preizkusili tudi prvo tekaško stezo na lastni pogon v Sloveniji Air runner, ki deluje skladno z močjo in težo tekača ter se prilagaja pripravljenosti posameznika. Prav tako bodo lahko preverili primernost svoje tekaške obutve, se seznanili z novo tekaško kolekcijo znamke Salming in izkoristili 25-odstotni popust pri nakupu tekaške opreme.

Triglav Lab bo v torek gostil odprto predavanje o koristih gibanja z Blažem Kavčičem.

Tekaški nasveti v praksi

Tisti, ki se dogodka ne bodo uspeli udeležiti, lahko nasvete o gibanju prejmejo pri izkušenih trenerjih, ki v okviru priprav na Triglav tek (ta bo na sporedu 8. 9. 2018 na Brdu pri Kranju) vodijo brezplačne tekaške treninge v kar 10 krajih po Sloveniji – med majem in septembrom potekajo v Ajdovščini, Celju, Kopru, Ljubljani, Luciji, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Slovenj Gradcu in na Brdu pri Kranju.