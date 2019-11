Top športna oprema za jesensko-zimske podvige

Tek je šport, ki ga izvajamo vse leto, a zgodnji in poznojesenski meseci so zagotovo eden izmed vrhuncev tekaškega koledarja. Tople temperature so nas letos razvajale dlje kot običajno, a mraz, ki je napovedan, še zdaleč ni razlog, da tekaške aktivnosti prenesete v zaprte prostore.

Začeli so se vedno krajši dnevi in zdi se, da imamo vse manj časa za tek, kar pa seveda ni res. Tudi tek v večernih urah je lahko zelo simpatičen in prav posebno doživetje. Ko so temperature nižje, je manj možnosti, da se pregrejemo, zato so hladnejši dnevi odlični za trening in so za tekače vedno dobrodošli, a pozornost ni nikoli odveč.

Ogrevanje, raztezanje, postopnost in fleksibilnost

Veliko vlogo namenite ogrevanju in raztezanju. Pred vsako zunanjo aktivnostjo se v notranjih prostorih s sprehajanjem ali tekom za pet minut rahlo ogrejete. Da se ne bi preveč ohladili, tri ali štiri minute pred koncem aktivnosti zmanjšajte tempo in nato v notranjih prostorih naredite razteg. Od pet do deset minut pred prhanjem je priporočljivo premikanje po prostoru.

Tek v hladnejšem vremenu začnite počasi. Ne podcenjujte mraza, raje imejte počasnejši tempo in ga vzdržujte vso razdaljo, kot pa da ustavite in povečate možnosti ohladitve. Ko tečete v hladnem okolju, znoj ni tako opazen kot poleti, zato ljudje radi pozabijo na vnos tekočine. Po vsakem teku je treba vnesti veliko izgubljene tekočine, odvisno od teže aktivnosti.

Vsake vremenske razmere zahtevajo nekatere prilagoditve tako v prehrani, obleki in obutvi. Nekako velja pravilo, da do temperature približno 15 stopinj Celzija lahko vztrajamo v kratkih oblačilih. Ko temperature padejo na okoli 10 stopinj Celzija, pa je že čas za pajkice in majice z dolgimi rokavi. Za jesenski tek so primerne tiste bolj lahkotne različice tekaških oblačil, ki so izdelane iz sodobnih tehničnih materialov, se hitro sušijo in dobro odvajajo vlago.

Kaj pa oblačila? Zavedati se moramo, da je vreme v jesenskih dneh malce bolj nestabilno, ne ustrašite se, če pogoji zunaj niso ravno idealni. Treba je obleči kakšen sloj več in poskrbeti, da nas ne zebe v roke in ušesa. Pravilo je, da se moramo vedno obleči tako, da nas, ko stopimo ven, malce zebe. Hladen zrak ni škodljiv, če telo postopoma privadimo nanj in pri hudem mrazu ne izvajamo prenapornih treningov.

Da se boste izognili težavam, vam priporočamo, da upoštevate pravilo slojenja oziroma, če poenostavimo, oblecite si več različnih oblačil, ki jih lahko med tekom slečete. Tako začnete teči toplo oblečeni, ko se nekoliko ogrejte, pa odstranite zgornje oblačilo in si ga zavežete okoli pasu ali pa ga, če tečete v krogih, pustite kje v bližini (če je to mogoče in varno). Da boste vsakič lažje izbrali prava oblačila za tek, pa pred tekom vedno preverite zunanjo temperaturo ter ji dodajte od 10 do 15 stopinj. Če torej termometer kaže štiri stopinje, boste, potem ko se boste segreli, imeli občutek, kot da je zunaj od 14 do 19 stopinj. Če temperatura pade pod ničlo in zunaj zmrzuje, pa je že smiselno, da svoj trening preselite na tekaško stezo. Varnost in zdravje sta namreč vedno na prvem mestu.

Bodite vidni

Ker so dnevi krajši, je priporočljivo nošenje različnih odsevnikov in svetilk, ki izboljšajo našo vidljivost na cesti, s tem pa preprečimo tudi možnost različnih prometnih nesreč in poškodb zaradi slabe vidljivosti. Odsevnike lahko preprosto namestimo na obleko ali na določen del telesa in tako poskrbimo za dodatno varnost. Priporočamo pa tudi uporabo naglavne svetilke.Če ste naprimer tekač na daljše proge in imate redno službo, je vadba med tednom skorajda nemogoča, ker je že tako hitro tema. Z kvalitetno naglavno svetilko boste dodobra razsvetlili pot pred seboj, vidni pa boste tudi drugim, tako ne bo problem teči tudi v temi. V Intersportovi tekaški ponudbi najdete naglavne svetilke za tek ali druge športe, na voljo pa je tudi blagovna znamka LED Lenser, ki velja v svetu športne opreme sinonim za kvaliteto. Vsekakor se vam splača vložiti denar v dobro naglavno svetilko, saj tako vaše športne aktivnosti ne bodo pogojene z dnevno svetlobo.

Še bolje in varneje pa je, da tečemo z jakno, ki je opremljena z odsevnimi detajli. V Intersportu boste našli precej oblačil, ki so že opremljene z odsevniki oziroma z odsevno tkanino. Enako pa velja tudi za copate

Tekaški copati z vodooporno membrano

Bolj ko se jesen preveša v zimo, več je deževnih dni in vreme je bolj vlažno. V takih razmerah si je smiselno omisliti tekaške copate z vodoodporno membrano, ki skrbi, da je notranjost copat vedno suha. Tovrstni čevlji nam bodo prišli še posebej prav, če tečemo po gozdnih stezicah, ki so v jesenskih mesecih lahko blatne, mokre in spolzke.

Dodatki, ki so nepogrešljivi v hladnejšem vremenu, so tekaške rokavice, kapa ali trak, ki so navadno izdelani iz zračnih in lahkotnih materialov, ki nas med tekom ne ovirajo, hkrati pa zagotavljajo zadostno zaščito in toploto.

Merilne naprave so gotovo prav tako dobrodošle, saj nam pomagajo pri analizi treninga in s tem lažje izpolnjevanje zastavljenih ciljev. Športna ura je lahko naš osebni trener in motivator pri doseganju zastavljenih ciljev, lahko pa služijo tudi zgolj kot spremljevalec naših tekaških aktivnosti. Če želite slediti svojemu napredku in nadgrajevati treninge teka, vam lahko športne ure z veliko naprednimi funkcijami med tekom olajšajo marsikatero opravilo in sistematizirajo trening. Lahko spremljajo vaše dnevne dejavnosti in ritem življenja ter vas kot kakšen motivator redno spodbujajo k športni dejavnosti.

Tako je trening kar najbolj prijetna izkušnja, tek pa je bolj varen, sproščujoč in nam prinaša veselje, ki zagotavlja, da se bomo na tekaško stezo ali pot znova vrnili.

Merilne naprave prinašajo številne koristi

Merilne naprave zbirajo in ocenjujejo podatke o vaši telesni pripravljenosti in vsakodnevni aktivnosti. Zagotavljajo tudi podrobnosti o vašem tekaškem slogu, ravni telesne pripravljenosti, poleg tega pa predlagajo načine, kako še izboljšati vadbo. Podatke je mogoče pridobivati na različne načine: iz vaše tekaške hitrosti, števila stopnic, ki ste jih prehodili v določenem dnevu, iz srčnega utripa … Bolj napredne naprave pa na podlagi vaših osebnostnih parametrov ponujajo tudi možnost načrtovanja in izvajanja ustreznih rutin za vaš idealni tek. Ponavadi so te naprave povezane s posebnimi aplikacijami, ki ponujajo še bolj natančno analizo.

Merilne naprave ponujajo različne funkcije, od precej osnovnih do tehnološko zelo naprednih. Če ste tekač klasičnega tipa, se vam merilne naprave morda ne zdijo potrebne. A dejstvo je, da gre za pripomočke, ki omogočajo napredek. Zato sodobni tekači nikoli ne gredo od doma brez zapestnega računalnika. Predstavljamo seznam funkcij, ki jih vključujejo določene merilne naprave.

Osnovni sistemi vključujejo:

merilnik stopnic, razdalje, srčnega utripa, porabljenih kalorij

statistične podatke in rezultate

opomnike, ki pomagajo pri motivaciji

Bolj napredne naprave pa vključujejo:

merilnik spanja

funkcije osebnostnih meritev

predloge za vadbo in napovedi

različne vmesnike

glasbo

vgrajeno navigacijo GPS

Športne ure - za tek ali kot eleganten dodatek za vsakdan

Proizvajalci izdelujejo vedno bolj napredne merilne naprave, ki so poleg vseh funkcij, ki jih ponujajo, tudi videti zelo modno. Pri Intersportu lahko izbirate med elegantnimi modeli, lahko pa se odločite za različice bolj športnega videza. Predvsem pa si izberite napravo, ki bo primerna za vaše aktivnosti in vam bo pomagala pri napredku.

