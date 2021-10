Slovenski atletski kraljici preizkusili najbolj vroče copate ta hip

Klara Lukan in Anita Horvat, udeleženki letošnjih OI v Tokiu, sta eni izmed najperspektivnejših atletinj v Sloveniji. Klara Lukan tekmuje in je pri nas že vrsto let praktično nepremagljiva v teku na srednjih progah, medtem ko je glavna disciplina Anite Horvat tek na 400 metrov. Po naporni sezoni sta si privoščili nekaj dopusta in regeneracije, v teh dneh pa se že pridno pripravljata na nova atletska poglavja.

Anita Horvat Foto: Vid Ponikvar

Klara Lukan Foto: Peter Kastelic/AZS

Klara, Anita, s čim sta trenutno najbolj zaposleni, kje smo vaju ujeli, kakšni kratkoročni in dolgoročni cilji, izzivi so pred vama?

KLARA: Ravno sem se vrnila z dopustovanja v Grčiji, kjer sem si malo oddahnila od naporne in dolge tekmovalne sezone. Zdaj se že počasi pripravljam na obdobje intenzivnega nabiranja tekaških kilometrov. V jesenskem delu me čakata desetkilometrski cestni tek ljubljanskega maratona in prihajajoča sezona krosa.

ANITA: V tem obdobju se intenzivno pripravljam na naslednjo sezono. Največ časa posvetim treningom in regeneraciji po treningih.

Kakšna je bila vajina olimpijska izkušnja v Tokiu, kako se je spominjata?

KLARA: Moje prve olimpijske igre so bile posebne, vsekakor nepričakovane. Niso se izšle ravno po načrtih, ampak nič hudega. V športu so vedno nihanja in ravno to je tisti dejavnik, ki športnike motivira k napredku. Tokio mi bo ostal v lepem spominu, saj so Japonci izjemno topel in gostoljuben narod. Upam samo, da nam v prihodnje svetovna pandemija ne bo več povzročala preglavic in da bomo lahko tekmovali bolj sproščeno ter se povsem osredotočili na lasten nastop.

ANITA: V Tokiu je bilo izjemno. To so bile moje prve olimpijske igre in celotna izkušnja je bila super. Izvrstno je bilo vse – tako samo tekmovanje kot tudi organizacija in bivanje v olimpijski vasi. Bi si pa želela, da bi bili nekateri covidni ukrepi malo blažji in bi bilo na tribunah vsaj nekaj gledalcev.

Anita, specializirali ste se za tek na 400 metrov, čeprav ste nase opozorila na krajši, 200-metrski razdalji. Zakaj 400 metrov?

ANITA: V tek na 400 metrov sem se usmerila že pred nekaj leti, saj nisem bila dovolj hitra, da bi lahko konkurirala v teku na 200 metrov.

Klara, zakaj tek na srednjih progah?

KLARA: Že odkar treniram, sem izstopala v teku na nekoliko daljših razdaljah. V osnovnošolskih letih sem kazala talent na krosih in nekako je logično sledila specializacija treninga v to smer. Pri teku neizmerno uživam, saj me sprošča in obenem motivira k premagovanju ovir na različnih področjih življenja.

Kdo vaju je navdušil za tek in kako dolgo že tečeta?

KLARA: Od mladih nog sem se rada gibala, v 5. razredu osnovne šole pa me je mama na pobudo učitelja športne vzgoje vpisala v atletski klub.

ANITA: Za atletiko me je navdušila starejša sestra. Kot otrok sem jo vedno spremljala na tekmovanjih in si tudi sama želela postati atletinja. Prve treninge atletike sem opravila pred 13 leti.

Kakšno vlogo in pomen sami pripisujeta kakovostnim tekaškim copatom?

KLARA: Osebno se mi zdi kakovost tekaške obutve izjemno pomembna. Glede na količino kilometrov, ki jih pretečemo vsak dan, morajo biti copati zasnovani tako, da lahko razvijamo lahkoten, elastičen in hiter tekaški korak. Kakovost copatov ima tudi poglavitno vlogo pri preprečevanju različnih poškodb.

ANITA: Zelo pomembno je, da so tekaški copati kakovostni, saj to pomaga predvsem pri preprečevanju poškodb. Pomembno je tudi, da so udobni in da se med tekom v njih počutimo dobro.

Kaj morajo izpolnjevati kakovostni tekaški copati, da lahko udobno, hitro in varno tečemo, brez poškodb?

KLARA: Zadostiti morajo naslednjim pogojem: zagotavljanje zadostne opore, visoko blaženje in kakovosten material, ki dobro diha.

ANITA: Zame je najpomembnejše, da copati med tekom stopalu ponujajo oporo in da je oprijem s tlemi dober, v nasprotnem primeru lahko pride do zdrsov. Poleg tega je pomembno, da se copati lepo prilegajo nogi in da ne žulijo, pena oziroma podplat pa mora biti ravno prav trd oziroma mehak, da zagotavlja udobje ob vsakem koraku.

Kakšni so za vaju popolni tekaški copati?

KLARA: Ne obstajajo, zato mi je všeč, da je toliko različnih modelov, med katerimi lahko izbiram in v vsakem najdem lastnosti, ki mi osebno najbolj ustrezajo.

ANITA: Taki, ki ponujajo pravilno oporo stopalu, so udobni, imajo dober oprijem s tlemi in se lepi na pogled.

Koliko tekaških copatov zamenjata med sezono?

KLARA: Po resnici povedano ne štejem, ampak številka je precej visoka, saj pretečem tudi do 120 kilometrov na teden.

ANITA: V zadnjem letu sem zamenjala približno sedem parov.

Koliko parov tekaških copatov se skriva v vajini garderobi?

KLARA: Veliko.

ANITA: Trenutno uporabljam šest parov tekaških copatov.

Sta pri izbiri kakovostnih tekaških copatov tudi vraževerni?

KLARA: Ne, nimam srečnih oziroma nesrečnih copatov. Izberem tiste, ki me v določenem trenutku s svojimi značilnostmi najbolj pritegnejo.

ANITA: Ne, vraževerje pri izbiri tekaških copatov pri meni ne igra nobene vloge. Vedno sem pozorna na funkcionalnost tekaških copat in na njihovo podobo.

Kakšno je vajino mnenje o tekaških copatih adidas 4DFWD?

KLARA: Všeč mi je izjemno hitra odzivnost copat ob stiku s podlago. Med tekom imam občutek, kot da me 4DFWD kar ponesejo naprej. Vredno je pohvaliti tudi sam videz copat. Z dodelano strategijo razporeditve barv so po mojem mnenju copati zelo privlačni.

ANITA: Podoba tekaških copat 4DFWD je zelo inovativna in posebna. Meni osebno so zelo všeč. Pri teku me navdušujeta lahkotnost in udobje.

Novi adidasovi tekaški copati 4DFWD z inovativno 3D-tehnologijo omogočajo trikrat močnejši odriv naprej in 23 odstotkov več udobja. Kako tekač občuti te edinstvene lastnosti copata?

KLARA: Ti dve lastnosti sta izjemno pomembni pri samem teku in prispevata h kakovosti tekaškega koraka. S tem športnik občuti večjo moč, hitrost, a hkrati tudi lahkotnost gibanja.

ANITA: Kot ste že omenili, se občuti, da copati usmerjajo smer gibanja naprej. Med tekom so zelo udobni in dajejo občutek lahkotnosti.

Bi rekli, da so primernejši za kratke ali daljše razdalje?

KLARA: Po mojem mnenju so zasnovani tako za krajše kot tudi daljše razdalje, saj omogočajo hiter in udoben tekaški korak.

ANITA: Po mojem mnenju je tak model tekaških copat idealen za daljše in počasnejše teke.

Bi tekaške copate priporočili tudi rekreativnim tekačem? Če da, zakaj?

KLARA: Seveda, saj sem prepričana, da vrhunska tehnologija copat prinaša zadovoljstvo kateremukoli športnemu navdušencu.

ANITA: Menim, da so copati primerni tako za profesionalce kot rekreativce. Copati so funkcionalni, kakovostni in na pogled zelo všečni.

Kako pogosto sta v karieri utrpeli poškodbe zaradi neustrezne izbire tekaških copatov?

KLARA: Nikoli.

ANITA: Na srečo se mi to še ni zgodilo. Pri izbiri obutve za tek sem zelo zahtevna.

Kako sami vidita tehnološki razvoj tekaških copatov?

KLARA: Vidim ogromen napredek v tehnologiji tekaških copat v primerjavi s preteklimi leti. To se mi zdi pozitivno, saj bomo tako postavili šport še na višjo raven in se bodo temu primerno izboljšali tudi sami rezultati. Prav tako se bo s kakovostjo copat zmanjšala možnost nastanka poškodb.

ANITA: V zadnjih letih je napredek tekaških copat res velik. Ponudniki razvijajo različne copate, ki bodo omogočali hitrejši tek z enakim energijskim vložkom. Na trgu so vsako leto novi in izboljšani modeli.

Na kaj sta v svoji športni karieri najbolj ponosni?

KLARA: Na svojo težnjo k napredku, na ves vložen trud v trening skozi leta, na vztrajnost in misel postati boljša, ki me spremlja vsak dan.

ANITA: Najbolj sem ponosna na to, da sem imela priložnost nastopiti na olimpijskih igrah v Tokiu, in na svoj državni rekord v teku na 400 metrov.

Kaj vama je v atletiki najbolj všeč in kaj bi v športu, če bi imeli čarobno palico, spremenili?

KLARA: Najbolj sta mi všeč preprostost in priročnost atletike. Preprosto obujem tekaške copate, grem v naravo in že delam tisto, kar me najbolj veseli. Tečem lahkotno in sproščeno. Ne verjamem v čarobne palice, saj se zavedam, da je vsak svoje usode krojač. Šport je naporen, a vendar lahko zelo lep, če se posameznik odloči tako.

ANITA: Težko bi izpostavila, kaj mi je pri mojem športu najljubše. Verjetno je to raznolikost disciplin, saj se v atletiki lahko tekmuje v različnih dolžinah tekov, skokih in tudi metih. Pravzaprav mi je šport všeč tak, kot je, zato ne bi spremenila ničesar.

Koliko možnosti dopuščata predpostavki, da bosta v nadaljevanju kariere zamenjali glavno tekaško disciplino?

KLARA: Menjava glavne tekaške discipline je mogoča. Sama še zdaj nimam čisto določene glavne discipline in si puščam odprte možnosti, saj imam na ta način pred seboj še ogromno vznemirljivih izzivov.

ANITA: Najverjetneje se bom že prihodnje leto preusmerila v tek na 800 metrov.

Malo za šalo, malo zares - katera od vaju bi zmagala na tekaškem dvoboju v teku na 1.500 metrov?

KLARA: Najverjetneje jaz, saj je 1.500 metrov že bolj vzdržljivostna disciplina. Če bi se pomerili na krajši razdalji, na primer na 800 metrov, pa bi zagotovo morala premoč priznati Aniti.

ANITA: Mislim, da je tek na 1.500 metrov bolj Klarina disciplina kot moja. V tej disciplini se nisem še nikoli preizkusila, tudi moji treningi so bolj šprinterske narave. Prepričana sem, da bi dvoboj dobila Klara.

Kaj bi počeli, če se ne bi ukvarjali z atletiko?

KLARA: O tem nisem nikoli razmišljala, saj je atletika del mojega življenja že tako dolgo, da si drugačnega življenjskega sloga sploh ne predstavljam. Najverjetneje bi trenirala kak drug šport. Izjemno pomembna se mi zdi tudi poslovna karierna pot.

ANITA: Zelo težko povem, s čim bi se ukvarjala, če ne bi bila atletinja. Atletika je že od otroštva del mojega življenja in ne predstavljam si življenja brez nje.

Kakšen je vajin nasvet vsem rekreativnim tekačem?

KLARA LUKAN: Nikoli ne odnehaj, napredek ne pozna mej. Šport prinaša nasmeh na obraz in dobro počutje. Dolgoročno ti bo telo hvaležno za vsak pretečen kilometer.

ANITA: Moj nasvet rekreativnim tekačem bi bil, da naj v teku čim bolj uživajo. Treninge naj prilagodijo svojim zmožnostim, saj bodo le tako lahko na dolgi rok ohranjali fizično in psihično zdravje.