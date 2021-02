Približujejo se toplejši meseci in svetlejši časi za športnike, ki imajo radi gibanje na prostem. Če se do zdaj še niste navdušili nad tekom, je vedno daljši dan pravi prelomni trenutek, da si nadenete nov, spomladanski model tekaških copatov in se odpravite na eno najbolj navdihujočih aktivnosti.

"Slabo energijo bom zamenjala z jutranjim tekom ob morju," pravi Eva Peternelj. Tek vedno dvigne raven energije in nas hkrati psihično podpre. Ste vedeli, da tisti, ki se redno ukvarjajo s tekom, poročajo o povečanju energije za kar 20 odstotkov? Lažje se spopadajo z vsakodnevnimi stresnimi položaji in imajo nasploh bolj pozitiven odnos do življenja.

Marsikdo, ki se v teh dneh ne počuti optimalno, bi z malce motivacije lahko spremenil navade in v svoje življenje vnesel nekaj pozitivne energije, ki jo daje tek.

Novi, pomladanskemu teku prilagojeni tekaški copati so lahko začetek nove zgodbe, povezane s tekom.

"Slabo energijo bom zamenjal s petimi kilometri jutranjega teka," se glasi zaveza Matica Kolenca. Tek je eden od dostopnejših športov. Potrebujemo malo opreme in lahko se ga lotimo skoraj kjerkoli in kadarkoli. Potrebujemo vsaj pol ure časa na dan, s tekom pa lahko veliko naredimo za svoje fizično in psihično počutje. Tečemo lahko sami ali v družbi, tečemo lahko v kateremkoli delu dneva in izbiramo me tekom po mestu, gozdni poti, ob vodi ... Imamo neskončne možnosti izbire.

Narava nas kliče ven, na zrak

"Slabo energijo bom zamenjala z vsakodnevno športno aktivnostjo," obljublja Špela Kozan. Narava je ob koncu zime nekaj res posebnega. Ni več tiste zimske tišine, saj se počasi prebuja, zato je tek lahko prav posebno doživetje.

Čeprav so temperature še dokaj nizke, pa se že čuti, da se zrak počasi segreva, saj so dnevi vedno daljši. Vseeno moramo tempo prilagoditi temperaturam in poskrbeti za primerno opremo. Gibanje na svežem zraku bo prav gotovo pripomoglo k boljšemu splošnemu počutju in okrepilo odpornost.

Če ste začetniki in se teka šele lotevate, začnite na primer s kombinacijo teka in hoje ter krajšimi razdaljami in manj tedenskimi ponovitvami. Počasi dvigujte tempo teka, povečujte razdalje in število tedenskih ponovitev ter tako postopoma telo navajajte na obremenitve.

Prednosti teka za psihično in fizično zdravje povečanje ravni energije .

. 41 odstotkov tistih, ki so povečali fizično aktivnost, poroča o pozitivnejšem pogledu na življenje .

. Psihično stanje je tisto, kar v 36 odstotkih motivira ljubitelje teka, da se odpravijo na trening.

Nov spomladanski model, ki bo navdušil z blaženjem in odzivnostjo

Na trgu je velika izbira tekaških copatov, zato je za marsikoga izbira pravih težka odločitev. Najnaprednejši copat doslej, ki so ga pri adidasu razvili v tesnem sodelovanju s tekaško skupnostjo, ponuja vrhunsko ravnovesje med udobjem in odzivnostjo.

Nova generacija legendarnih tekaških copatov za neverjetno povrnitev energije Adidas predstavlja novo različico kultnih tekaških copatov Ultraboost 21, ki ponujajo vrhunsko ravnovesje teže, blaženja in odzivnosti, opremljeni pa so s kar šestimi odstotki več pene kot njihovi predhodniki.

V ospredju inovacij sta preoblikovan torzijski sistem čevlja in nov sistem adidas za linearni energijski pospešek. Drugi zagotavlja 15-odstotno povečanje togosti upogibanja sprednjega dela stopala, kar prinaša bolj odziven korak in večjo učinkovitost. Copat se lahko pohvali tudi z nadgrajeno tehnologijo Optimized BOOST, kar omogoča ultimativno blaženje ter podporo. Da bi se čim bolj prilegal nogi, so pri adidasu uporabili napredno tehnologijo Primeknit+, za katero je značilno natančno pletenje, ki združuje zmogljivost s čistim udobjem in lahkotnostjo. Z novim copatom adidas krepi tudi svojo zavezo o trajnosti, saj je zgornji del narejen iz visokozmogljivega recikliranega materiala PRIMEBLUE, ki vsebuje najmanj 50 odstotkov reciklirane oceanske plastike Parley.

Adidasovo najnaprednejšo tehnologijo, združeno v copatu Ultraboost 21, uporabimo za usvajanje novih navad.

Prihod novega copata je tudi spodbuda za vse, naj moderno tehnologijo zamenjamo z navadami, ki so dobre za naše psihofizično počutje. Namesto jutranjega brskanja po družbenih omrežjih, ki nam energijo pogosto odvzame, se raje podajmo na jutranji tek in s tem napredno tehnologijo, združeno v copatu Ultraboost 21, uporabimo sebi v prid.

Tekaški ustvarjalci dajejo prednost dobrim tekaškim čevljem. Najverjetneje so prvi, ki bodo preizkusili ta novi izdelek.

Adidas verjame v preobrazbeno moč teka.

Ne pozabimo na ogrevanje

Tamara Simovič: "Slabo energijo bom zamenjala z jutranjim treningom." Ogrevanje pred tekom je pozimi še pomembnejše. Zaradi nizkih temperatur bodo mišice potrebovale nekoliko več časa, da se ogrejejo, zato naredimo kakšno ogrevalno vajo več, kot bi jo sicer. Na začetku lahko tudi nekaj minut hitreje hodimo, potem začnimo lahkoten tek in postopoma dvigujmo tempo. Ko je torej telo ogreto in smo primerno oblečeni, ovir za tek pozimi ni.

Kako se obleči za tek, ko je zunaj še hladno?

Vsekakor se oblecimo topleje in v več plasteh, da bomo po potrebi zgornje dele oblačil odstranili. Ko je telo enkrat ogreto, nam namreč lahko hitro postane vroče. Ne pozabimo na tanjšo kapo, da nas ne bo zeblo v ušesa in rokavice, da zaščitimo dlani pred mrazom, saj so te med tekom še posebej izpostavljene. Za res mrzle dni, ki so februarja in marca kar pogosti, pa si lahko okrog ust ovijemo tudi šal, da bo nekoliko ogrel zrak, ki ga dihamo.

Poskrbimo za dobro vidnost

Dnevi se daljšajo, a vendar ne pozabimo, da nas mrak še vedno hitro ujame in smo v temi manj vidni nasproti vozečim. Opremimo se z odsevnimi trakovi ali naglavno svetilko, zadnja bo poskrbela tudi za boljšo vidljivost.

Tek pripomore k boljšemu psihičnemu in fizičnemu počutju

Ni tako zelo pomembno, ali tečemo pet, 10 ali 20 kilometrov na dan. Pomembno je, da se redno gibamo. Le tako krepimo svojo fizično in psihično pripravljenost ter spodbujamo pozitiven odnos do vsakodnevnih izzivov.