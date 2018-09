Prvi Polleo Sport Megastore odpira vrata z rušenjem zidu slabih navad

Oglasno sporočilo

Megastore z edinstvenim konceptom

Polleo Sport, ki je Sloveniji letos predstavil inovativen koncept, kjer na enem mestu najdete popolnoma vse za zdrav in aktiven način življenja, tokrat premika meje ter odpira največji Megastore v EU. V soboto boste lahko vstopili v najnaprednejšo trgovino športne prehrane, oblačil, obutve, ur in opreme za fitnes, ki v sebi skriva prav poseben "Zoe kotiček". Megastore se razprostira na obsežnih 450 kvadratnih metrih v Hali 3 in ima svoje parkirišče, ki omogoča enostaven dostop in udobno nakupovanje.

Nives Orešnik: "Nestrpno že pričakujem otvoritev največjega Megastora Polleo Sporta! Na zunaj je videti res hudo, sem pa tudi že pokukala v notranjost in imam že izbran svoj najljubši kotiček! Zagotovo me boste našli tam, kjer sta borilna in fitnes oprema. Navdušena sem!"

Mega popusti in akcije

Vrata Megastora se odpirajo ob 8. uri zjutraj z neverjetno akcijo "happy hour", ki do 10. ure omogoča 20-odstotni popust na popolnoma vse proteine in kar 40-odstotni popust na športno obutev Nike, Under Armour & Reebok.

Happy Hour se ob 10. uri zaključi z nastopom plesne skupine Hip Hop House, Street Workoutom, nastopom Guinnessovih rekorderjev – Dunking Devils, in nagradnimi igrami!

Dunking Devilsi bodo zrušili največji zid slabih navad do zdaj!

Tradicionalno se ob otvoritvi Polleo Sporta ruši zid slabih navad, ki simbolizira vse slabe navade ljudi. Uradni del otvoritve se začne ob 16.30 z zborom medijev ter znanih oseb, med katerimi bodo Ana Klašnja, Nives Orešnik, Ines Erbus, Peter Kauzer, sestri Fabjan, Patricia Pangeršič, F&B Acrobatics, Timotej L. Ignjič …

Ob 17. uri se bo z nastopom Ines Erbus začel uradni del dogajanja, ki mu bodo sledili nastopi plesalcev Hip Hop House, F&B acrobatics show, Street Workout. Vrhunec dogajanja bo ob 17.45, ko se bo začel akrobatski nastop Dunking Devilsov, ki bodo točno ob 18. uri zrušili največji zid slabih navad, v velikosti kar 30 kvadratnih metrov.

Ves dan se bomo zabavali ob glasbi izpod rok DJ Deya ter pod vodstvom zabavnega Uroša Bitenca. Razvajale pa vas bodo tudi hostese z degustacijo vrhunskih proteinskih čokolad, šejkov in energijskih napitkov! Prav vsakega obiskovalca na dan otvoritve čaka 15-odstotni popust na celoten asortiman, 30-odstotni popust na športno obutev, darilo ob vsakem nakupu ter kupon v vrednosti 10 evrov.

Ana Klašnja: "Noro me je navdušil 'Zoe kotiček' v novi poslovalnici! Komaj čakam, da ga lahko vidite, res je prečudovit. Nestrpno že pričakujem otvoritev, ki bo še večja kot prva! Najbolj se veselim plesnih nastopov in rušenja ogromnega zidu slabih navad!"

Naročnik oglasnega sporočila Polleo Adria, d. o. o.