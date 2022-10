Prva izbira profesionalcev: pohodniška oprema, ki nima konkurence

V gorah se lahko počutimo žive. Za profesionalce, ki delajo na dih jemajočih vrhovih in pobočjih, se ta občutek začne z zaupanjem, treningom in pravo opremo . Ker varnost prinaša moč. Zaupanje prinaša veselje. Trening prinaša ponos. Ko je vse to usklajeno, lahko iz gora potegnemo kar največ.

Če ste bili kdaj na vrhu gore ali sredi morja, veste, kaj pomeni resnično se počutiti živega. To je občutek, ki navdihuje tako profesionalce kot entuziaste in ki je oblikoval tudi vrhunsko blagovno znamko Helly Hansen. Profesionalci ji zaupajo že od leta 1877, torej ima za sabo že 140 let preizkušanj in napak v najzahtevnejših in vremensko spremenljivih okoljih.

Tudi vi iščete najboljšo mogočo izbiro za svoje pohodniške podvige? Potem izberite prvo izbiro gorskih reševalcev!

Zaupajo ji profesionalci

Opremo Helly Hansen nosijo in ji zaupajo profesionalci na oceanih, gorah in deloviščih. Ker je Helly Hansen vodilna blagovna znamka oblačil za smučarske profesionalce, jo boste našli v več kot 200 smučarskih in gorskih središčih po vsem svetu, nosi pa jo več kot 55 tisoč profesionalcev, kot so: profesionalni smučarji, jadralci, nadzorniki smučišč, reševalci in gorski vodniki.

Norveška humanitarna reševalna organizacija NPA, Norsk Folkehjelp.

Kot vodilno skandinavsko blagovno znamko delovnih oblačil jih boste videli tudi na deloviščih, kjer so zmogljivost, zaščita in varnost najpomembnejši. Zapuščino kapitana Hansena še naprej podpirajo z dolgim ​​seznamom inovacij, ki so prve na trgu, razvite pa so na podlagi dognanj tistih, ki delajo in se rekreirajo v najtežjih pogojih na svetu.

Gorska reševalna organizacija Dublin Wicklow MRS.

Norveška humanitarna reševalna organizacija NPA, Norsk Folkehjelp.

IZBIRA GORSKIH PROFESIONALCEV, KI JE PRIMERNA TUDI ZA VAS

Ko se odločate za nakup pohodniške opreme, je pomembno, da izberete blagovno znamko, ki ji zaupate. Zato vam ob tej priložnosti predstavljamo kolekcijo ODIN, izbiro gorskih reševalcev, ki je primerna tudi za vas.

Odin kolekcija.

Helly Hansen Odin: nagrajen trislojni sistem za pohodnike

Kolekcija Odin, ki je bila predstavljena leta 2008, je zasnovana v sodelovanju z gorskimi reševalci po vsem svetu, zagotavlja pa najbolj popolno in namensko zaščito pred vremenskimi vplivi v najbolj ekstremnih avanturah. Kolekcija se je od svojega začetka še razširila, zaradi njene napredne zasnove pa jo hvalijo številne vodilne revije v panogi in forumi navdušencev.

Že v prvem letu je prejela prestižno nagrado RED DOT DESIGN AWARD, ki velja za eno najpomembnejših mednarodnih priznanj na področju oblikovanja. Ta nagrada potrjuje inovativnost ter tehnološko in oblikovalsko dovršenost izdelkov.

Za raziskovanje neznanih področij ali preprosto za iskanje najboljšega v sebi

Odin je v nordijski mitologiji bog vseh bogov. Nadzira vse, kar se dogaja v devetih svetovih, zato je Helly Hansen združil ves svoj razvoj in znanje ter ga namenil tej kolekciji.

Kolekcija Odin se je razvijala v petnajstih sezonah in na podlagi strokovnih povratnih informacij zagotovila pametno, namensko zaščito pred vremenskimi vplivi v lahkih in funkcionalnih oblikah. Jakno Odin 9 Worlds med drugim odlikuje material, sistem Helly Tech®, vodotesna in predušna plast med vami in vremenskimi razmerami. Njena edinstvena membrana bo zadržala molekule vode zunaj, medtem ko bo dovolila znojnim hlapom, da uidejo ven – vaše telo bo ostalo suho ves dan.

ODIN 9 WORLDS JAKNA HELLY TECH® Professional material.

20.000 mm vodnega stolpca, 15.000 g/m 2 /24h predušnost, PU-laminacija.

/24h predušnost, PU-laminacija. Trislojna konstrukcija.

Vodonepropusten, proti vetru odporen in predušen material.

Popolnoma lepljeni šivi.

DWR C6+ obdelava. (Posebna obdelava zunanje plasti, s čimer pridobijo večjo odpornost proti vodi. Zaradi hidrofobne obdelave voda, sneg in umazanija zdrsnejo po površini in s tem pomagajo ohranjati vodoodpornost in predušnost oblačila.)

Kapuca, pod katero se lahko nosi čelada.

Srednji žepi.

Ojačitve na kritičnih predelih.

HLAČE ODIN Odobren material Bluesign®. Standard Bluesign® pomeni, da so pri vseh procesih proizvodnje do končnega izdelka upoštevani strogi ekostandardi, skrb za okolje in ljudi.

Trpežen, prožen in mehek material softshell.

Štirismerna prožnost.

Vodoodbojen in predušen material, odporen proti vetru.

Trajna vodoodbojna obdelava brez PFC-ja.

Odzivnik Recco®.

Oblikovana kolena, udoben, mehek triko na notranji strani pasu.

Spodnji del hlačnic z zadrgo in rob, nastavljiv s pritiskači.

YKK-zadrge na žepih.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4