Pohodniki in tekači, pozor – vabljeni na najbolj zabaven športni dogodek v Mariboru ob koncu poletja

Oglasno sporočilo

Podnebne spremembe so še vedno ena izmed največjih nevarnosti za zdravje. SZO navaja, da okoljski dejavniki, kot so onesnažen zrak, ekstremni vremenski pojavi, pomanjkanje hrane itd., letno vzamejo kar 13 milijonov človeških življenj. K bolj zdravemu okolju lahko prispevamo na več načinov – od izbire ogrevalnega sistema in načina pridobivanja električne energije pa do bolj aktivnega načina življenja, kjer avtomobil zamenjajo hoja, tek ali kolo.

Da bi združili prijetno s koristnim in nekaj dobrega narediti tako za svoje telo kot tudi za okolje, bosta letos konec poletja v Mariboru potekala dva velika, predvsem pa zabavna športna dogodka – Moja elektrarna TEAM TIME HIKE in Moja elektrarna RUN2URBAN.

Dogodka se bosta odvijala v nedeljo, 4. septembra 2022, s štartom in koncem v Kamnici pri Mariboru, vmes pa bodo udeleženci grizli v breg proti Sv. Urbanu, hodili in tekli skozi gozdove ter vinograde in uživali v družbi prijateljev in nenazadnje lovili povprečni in najhitrejši čas.

"Takoj, ko smo slišali za idejo dogodka, smo se odločili, da ga podpremo, saj je to idealna priložnost, da poslanstvo našega podjetja približamo širši javnosti. To je navduševati ljudi za energetsko samooskrbo z uporabo sončne energije in tako dvigovati kakovost življenja. Skrb za zdravje in naravo je ena izmed naših najpomembnejših vrednot in to je dogodek, kjer lahko vse to združimo. Seveda bo pozitivna energija udeležencev tisto, kar bo dalo piko na i druženju," je misli strnil Igor Kozlar, predstavnik podjetja Enertec, d. o. o., z blagovno znamko Moja elektrarna, ki je letošnji generalni pokrovitelj teh športnih dogodkov.

Prireditev zero waste

V sodelovanju z Ekologi brez meja so organizatorji sprejeli zavezo in pripravili ukrepe za dosledno ločeno zbiranje odpadkov in preprečevanje njihovega nastajanja. Cilj dogodka Moja elektrarna TEAM TIME HIKE je ločeno zbrati več kot 90 odsotkov odpadkov in pridobiti naziv Zero waste. Poleg ločenega zbiranja in tehtanja odpadkov bodo udeležence spodbujali k uporabi lastne embalaže. Na vseh lokacijah bo na voljo pitna voda, kot posebnost pa izpostavljajo možnost uporabe lastnega pribora in posod za hrano na štartno-ciljnem prostoru. Ob sodelovanju vseh pohodnikov, tekačev in partnerjev bodo na ta način znatno prispevali k manjšim količinam odpadkov, za pravilno odlaganje preostanka pa bodo na prireditvi poskrbeli predstavniki nacionalne organizacije zero waste.

Katja Sreš, predsednica Ekologov brez meja, ob tem poudarja: "Pohodništvo, tek in ohranjanje okolja gredo z roko v roki. Ekologi brez meja smo veseli, da nam je roko podal tudi Moja elektrarna TEAM TIME HIKE in se pridružil mreži slovenskih prireditev na poti do manj odpadkov. Skupaj bomo poskrbeli za njihovo preprečevanje in dosledno ločeno zbiranje."

Za ljubitelje pohodništva Moja elektrarna TEAM TIME HIKE

Množična pohodniška prireditev je namenjena vsem generacijam, od najmlajših do najstarejših, vključno z družinami. Razgibana 12-kilometrska trasa poteka stran od mestnega vrveža, po asfaltirani, makadamski in planinski poti, skozi vinograde in gozdove. Štart in konec trase sta v Kamnici, vmes se bodo udeleženci povzpeli na Sv. Urbana nad Mariborom.

Dogodek bo nekaj posebnega tudi zato, ker se bodo ekipe skušale čim bolj približati povprečnemu času hoje vseh ekip. Zmagovalna ekipa torej ne bo tista, ki bo najhitrejša, ampak povprečna. Ja, tudi povprečnost se včasih izplača.

Organizator je za prve tri najbolj povprečne ekipe pripravil izjemne nagrade, vse od tedenskega najema avtodoma Adria pa do mini počitnic na turistični kmetiji Red Fairytale v Marezigah in mini počitnic v hotelu Olea na otoku Pag. Posebna presenečenja in dodatne nagrade pa čakajo tudi druge udeležence, ki bodo sodelovali v žrebanju.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Trail tekači vabljeni na Moja elektrarna RUN2URBAN

Poskrbljeno bo tudi za tiste, ki raje tečejo kot hodijo. Podali se bodo lahko na ekskluzivni trail tek ženskih in moških dvojic. Udeležba je omejena, sprejeli bodo zgolj 25 moških in 25 ženskih dvojic, štarti med dvojicami pa bodo v razmiku ene minute.

Zmagovalna dvojica bo tista, ki bo najhitrejša, posebno nagrado pa bo prejela tudi tista, ki se bo najbolj približala povprečnemu času vseh dvojic.

Izjemne nagrade bo organizator podelil tudi trail tekačem. Najhitrejši dvojici bosta prejeli 2x nočitev z zajtrkom v Eko vasici Rinčica in supanje po Kolpi oziroma 2x nočitev z zajtrkom in kopanjem v hotelu Terme Sveti Martin. Dvojica, ki se bo najbolj približala povprečnemu času, prejme 2x nočitev z zajtrkom in kopanjem v hotelu Terme Sveti Martin, dvojica z drugim najboljšim približkom povprečnemu času nočitev z zajtrkom v hotelu Mangart Bovec.

Pri obeh dogodkih se je obvezno prijaviti. To lahko storite na spletnih straneh www.timehike.si in www.run2urban.si, kjer so na voljo tudi dodatne informacije. Prijave na dan dogodka niso mogoče.

Naročnik oglasnega sporočila je ADEO LAURA ROZMAN, S. P.