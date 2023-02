Planinska zveza Slovenije obeležila 130-letni jubilej

Planinska zveza Slovenije (PZS), ena od najbolj množičnih nevladnih in prostovoljskih organizacij v Sloveniji, je v ponedeljek, 27. februarja 2023, praznovala že 130 let. Prireditev v počastitev častitljive obletnice so izpeljali v kinu Bežigrad, kot slavnostna govorca sta nastopila minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han in predsednik PZS Jože Rovan.

Planinska zveza Slovenije je naslednica Slovenskega planinskega društva, ki je bilo ustanovljeno 27. februarja 1893 v vrtnem salonu pri Maliču v Knafljevem prehodu v Ljubljani, kjer je zdaj blagovnica Nama. Prvi predsednik društva je bil Fran Orožen.

Poslanstvo Planinske zveze Slovenije je 130 let kasneje podobno, kot je bilo ob nastanku: gojiti slovensko planinsko izročilo, izvajati prostovoljsko delo in širiti planinstvo kot način življenja, so sporočili iz PZS.

Od leve stojijo: podpredsednik PZS Roman Ponebšek, podpredsednik PZS Jožef Bobovnik, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, predsednik PZS Jože Rovan, podpredsednik PZS Martin Šolar, podpredsednik PZS Miha Habjan in generalni sekretar PZS Damjan Omerzu. Foto: Andraž Purg

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je v svojem govoru prav tako poudaril izjemni prispevek planinstva pri oblikovanju temeljev slovenskega naroda. "Temelje za to, da imamo danes lastno državo, so namreč že v 19. stoletju postavljali tudi prvi planinci in alpinisti. Osebnosti, kot so Jakob Aljaž, dr. Julius Kugy, dr. Henrik Tuma in Franc Kocbek ter njihovi sodelavci, so bili vizionarji, tudi njim gre zasluga, da v grbu zastave naše države Slovenije ponosno stoji Triglav," je dejal Han in napovedal, da bo njegovo ministrstvo poleg podpore prenovi planinskih domov in visokogorskih centrov vzpostavilo tudi sistemsko financiranje vzdrževanja planinskih poti. "Letos in v prihodnjem letu bomo Planinski zvezi Slovenije ter njenim društvom skupaj z markacisti namenili 800 tisoč evrov za vzdrževanje in označevanje planinskih poti ter za usposabljanje markacistov."

Planinska zveza Slovenije po podatkih iz leta 2022 združuje 297 društev s 60.744 člani, kar glede na število prebivalcev Republike Slovenije pomeni 2,8 odstotka vsega prebivalstva. A v gore hodi vsaj 350 tisoč naših državljanov in tudi vse več tujcev, ki jim je na voljo mreža vek kot dva tisoč planinskih poti v skupni dolžini več kot deset tisoč kilometrov po vsej Sloveniji. Za planinske poti po vsej Sloveniji skrbijo za to usposobljeni markacisti, leta 2022 je bilo 907 registriranih markacistov PZS.

PZS je nosilka in izvajalka številnih programov strokovnega usposabljanja, po katerih usposablja mentorje planinskih skupin, varuhe gorske narave, vodnike PZS za vodenje v kopnih in snežnih razmerah, turnokolesarske vodnike, alpiniste, markaciste, športne plezalce, trenerje in vaditelje športnega plezanja ter inštruktorje vseh vrst. V zvezo so vključeni svetovno prepoznavna alpinistična dejavnost in tekmovalni športi, kot so športno plezanje, tekmovalno ledno plezanje, tekmovalno turno smučanje in planinska orientacija.

70 let Slovenske planinske poti

V letu 2023 70-letnico obstoja praznuje tudi najstarejša planinska vezna pot v Sloveniji in ena najstarejših tovrstnih poti na svetu, Slovenska planinska pot. Leta 1953 je PZS na pobudo zagnanega mariborskega ljubitelja gora Ivana Šumljaka odprla Slovensko planinsko transverzalo št.1 v počastitev 60-letnice organiziranega planinstva pri nas. O priljubljenosti poti pričuje količina več kot 200 tisoč prodanih planinskih dnevnikov ter da je pot, dolgo 617,4 kilometra, v celoti prehodilo skoraj 11 tisoč planincev, so sporočili iz PZS.

Pod koncept in režijo prireditve ob 130-letnici Planinske zveze Slovenije sta se podpisali Nuša Komplet Peperko in Ajda Tomazin. Foto: Andraž Purg

Pod koncept in režijo prireditve ob 130-letnici Planinske zveze Slovenije, ki je ob odlomkih prvega slovenskega celovečernega filma V kraljestvu Zlatoroga sodoben, svež in živ pogled nazaj, sta se podpisali Nuša Komplet Peperko in Ajda Tomazin. Podobno kot je predsednik Rovan izpostavil nujnost varovanja gorskega sveta, so bile za zaključek prireditve povzete besede iz Častnega kodeksa slovenskih planincev. "Naravna bogastva in lepote so vir, iz katerega črpa planinstvo svojo moč in poslanstvo, zatorej s spoštljivo ljubeznijo do vsega, kar je s tem povezano."