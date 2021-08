Otroška obutev, ustvarjena za dogodivščine na vseh terenih

Otroci so v nenehnem gibanju in igra v naravi predstavlja njihovo svobodo. Plezajo po drevesih, skačejo po štorih, tekajo po stezicah z najrazličnejšo podlago, raziskujejo skale, se igrajo na za to namenjenih igralih in se zabavajo še v vrsti drugih dejavnosti na prostem.

Prav zato otroško stopalo, ki se še razvija, potrebuje čevelj, ki podpira gibalni razvoj in mu ne škoduje. Pri nakupu športnih copat za njih bodimo še posebej izbirčni in izberimo le najkakovostnejše, ki jim bodo nudile maksimalno varnost ter oporo pri raziskovanju in aktivnostih in bodo koristile njihovemu razvoju. Čevelj mora biti prave širine za še boljše prileganje, s pravo mero blaženja, ki preprečuje hitro utrujanje nog in zagotovi še več oprijema na različnih vrstah podlage. Naj se vaši najmlajši zabavajo, so pripravljeni na dinamično gibanje iz minute v minuto in naj bo čevelj kos tudi najbolj sproščeni igri, ki jo otroci premorejo.

V tem prispevku se osredotočamo na otroško obutev Salomon, kjer so združene vse najpomembnejše tehnologije za maksimalen oprijem, stabilnost in zaščito otroškega stopala.

Kakšne čevlje izbrati za otroka? Naj bodo prožni in prilagodljivi, da podpirajo naravno gibanje stopala s stabilno podlago.

Zgodnji del čevlja naj bo iz zračnih materialov, ki omogočajo dihanje otroške noge in s tem povezano higieno stopala.

Morajo nuditi dobro absorpcijo udarcev z vzdržljivimi podplati.

Podplat mora zagotavljati dober oprijem, zaščito proti zdrsom ter blaženje med igro.

Naj noge pri gibanju ne omejuje.

Kako izbrati primerno velikost čevlja za otroke?

Nakup čevljev, ki se primerno prilagajajo nogi našega otroka, je izjemnega pomena. Če otrok nosi premajhno obutev, lahko razvije deformacijo stopala, pri tem pa je otežen tudi njegov gibalni razvoj. Zato se pri nakupu primerne velikosti držimo nekaj osnovnih načel, ki bodo olajšali izbiro.

Če otrok čevelj pomeri v trgovini, je pomembno, da z vso težo stopi na podlago in težo prenese na obuto nogo, pri tem pa mora imeti pred prsti še vsaj za naš palec prostora, saj le tako lahko otrok nemoteno premika prste. Če tega prostora ni, je čevelj premajhen in je treba izbrati večjo številko. Otrok naj se s primerno zavezanimi čevlji sprehodi, pri čemer se mu le-ti ne smejo sezuvati – v tem primeru je čevelj zanj prevelik. Pomembno je, da so mu čevlji že pri preizkušanju udobni. Če ga karkoli tišči ali boli, čevelj ni primeren zanj.

Če nakupujemo prek spleta, njegovo stopalo obrišimo na list papirja, izmerjeni dolžini pa dodajmo še od sedem milimetrov do enega centimetra prostora. Pri tem je pomembno, da izmerimo obe nogi, saj se nemalokrat zgodi, da je ena večja od druge. Pri nakupu se ozirajmo na daljšo nogo.

Vrhunska tehnologija za odrasle, prilagojena otroškim stopalom

Salomon si prizadeva, da razvija otroške čevlje, ki so izdelani iz povsem enakih materialov kot odrasli modeli, le da so prilagojeni še nerazvitim otroškim stopalom. Izdelovanje kakovostne otroške obutve znamki Salomon omogočajo dolgoletne izkušnje, pridobljene ob izdelovanju odrasle obutve in proučevanju različnih vrst stopal.

Ker mora biti otroški čevelj enako zmogljiv kot odrasel, je Salomon uporabil enake tehnologije in posebno pozornost namenil neoviranemu razvoju otroka. Tako so tehnologije izjemno prilagodljive, saj spodbujajo naravno gibanje otrokovih stopal, povečano udobje med dejavnostjo, ustrezno zaščito ter vzdržljivost ne glede na vremensko napoved. Za popolno prileganje stopalu so novi modeli ožji in izjemno lahki.

Športni čevlji za mlade avanturiste

Da bo gibanje po zahtevnejših terenih še bolj brezskrbno, je Salomon razvil visokozmogljiv in odporen podplat Contagrip®. S svojo specifično geometrijo omogoča popoln stik s podlago ter zagotovi pravo zabavo na terenu brez neprijetnih zdrsov. Z uporabo najbolj trpežne zmesi je odličen oprijem zagotovljen tako na trdih kot mehkih površinah, otroci pa vam bodo na izletih sledili brez težav. Za piko na i zunanji material čevlja sestavlja posebno ojačana tkanina, ki preprečuje trganje, posebna zaščitna gumijasta kapica pa bo ščitila prste pred neprijetnimi udarci.

Navdih za vsakodnevno gibanje v surovih pogojih Ni pomembno, ali se vaš otrok igra v lokalnem parku ali pa po trdoživem terenu, z ALPHACROSS BLAST J bodo vaši najmlajši presegli vse zastavljene meje. Z izkušnjami in strokovnim znanjem je Salomon združil vse najpomembnejše sestavine: zaščito, vzdržljivost in oporo. Športni čevelj, ki zmanjšuje zdrse na mokrih in suhih terenih, omogoča maksimalen oprijem tako pri teku navzgor kot navzdol, hkrati nudi odlično ravnotežje med blaženjem in stabilnostjo. Antibakterijski vložek v notranjosti čevlja bo poskrbel za udobje, blaženje in zračnost. S hitrim prilagajanjem se bodo otroci znašli na vseh terenih, čevelj pa bo postal obvezen "outdoor" dodatek.

ALPHACROSS BLAST J

ALPHACROSS BLAST J Čevelj, ustvarjen za otroške dogodivščine na vseh terenih Brezskrbna igra se začne že v mladosti. Omogočite otroku odskočno desko za odkrivanje zunanjega sveta z najnovejšo otroško različico Salomonove legende. XA PRO 3D v8 CSWP, oprijem, stabilnost in zaščita. Veliko tehnologije v majhnem paketu! XA PRO 3D v8 CSWP je otroška različica zelo dobro poznanega odraslega modela. Tako kot odrasli tudi otroci za dejavnosti v naravi potrebujejo copato, ki je stabilna, dobro oprime stopalo in nudi dovolj blaženja. Za njih je najpomembnejše, da jim obutev nudi kar največ podpore pri različnih dejavnostih. Čevelj zaradi bočnih linij stopalu nudi izjemen oprijem po njegovi celotni dolžini. Vač malček se bo tako počutil varnejšega zunaj urejenih poti, saj mu bo XA PRO 3D CSWP zagotavljal izjemno oporo, blaženje in brezskrbno tekanje kjerkoli v naravi – ne glede na vremenske pogoje. Zahvaljujoč zračni in vodoodporni membrani bo varen v vseh vremenskih razmerah. Gibanje v naravi še nikoli ni bilo tako brezskrbno!

XA PRO 3D v8 CSWP J

XA PRO 3D v8 CSWP J Najmlajši si bodo z vodoodpornimi "trail" čevlji želeli še več igre Za otroke, ki jim igra v naravi predstavlja svobodo, je KICKA CSWP J trpežna, prožna in nepremočljiva obutev z nekaterimi izjemnimi Salomonovimi tehnologijami. Z ravno dovolj oprijema in blaženja jih vaš najmlajši lahko nosi povsod! S preprostim sistemom zavezovanja bodo otroci po njem posegli vsakič, ko si bodo želeli novih dogodivščin. KICKA CSWP J je nizek čevelj, namenjen mladim športnikom, ki si želijo odločen in samozavesten korak. Nudi ravno pravšnje razmerje med stabilnostjo in mehkobo. Natančno prileganje tehnologije SensiFit poskrbi za optimalen oprijem stopala in zagotavlja stabilnost noge iz koraka v korak. Posebej za otroško stopalo je prilagojen tudi podplat, ki s specifično geometrijo omogoča popoln stik s podlago, obenem pa ne pušča sledi. Odličen oprijem je zagotovljen tako na mehkih in trdih kot mokrih in suhih površinah. Z blaženjem "trail" čevlja, zaščitno kapico iz gume ter zračno in vodoodporno membrano ClimaSalomon Waterproof bodo stopala vaših najmlajših pripravljena na zabavo skozi celotno leto!

KICKA CSWP J

KICKA CSWP J Konec tradicionalnega zavezovanja čevljev Tega bodo otroci še posebej veseli. Sistem hitrega zavezovanja čevljev je za otroke prava igra in tukaj nastopi tehnologija izjemno trpežne vezalke Quicklace™, ki odlično oprime stopalo po njegovi celotni dolžini. Da jih odvečni del vrvice ne bo oviral med raziskovanjem neokrnjene narave, je na jeziku copata priročen žepek, kamor jo lahko pospravijo. Pri različici za čisto najmlajše so otroški čevlji do vključno s številko 31 opremljeni z vezalko Bungee in ježkom, kar omogoča še preprostejše zavezovanje ter večji gotovost in varnost iz koraka v korak.

Za otroško stopalo le obutev, ki podpira gibanje in prosto igro

Za otroka torej poiščimo obutev, ki je prožna, zračna, nudi primerno zaščito pred zunanjimi vplivi in udarci ter omogoča dovolj prostora za rast otroške noge. Le s takšno obutvijo bomo otrokov gibalni razvoj primerno podprli.

Ko otroci rastejo in se razvijajo, mora biti tudi njihova obutev temu maksimalno prilagojena, da nudi podporo pri njihovih vsakodnevnih dejavnostih in igri v naravi. Zato izberimo obutev, ki nudi maksimalno udobje, zaščito in podporo pri gibanju.