Služba za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica Tržič opozarja pred veliko nevarnostjo proženja snežnih plazov na cesti na stari Ljubelj, ki velja za izredno priljubljeno destinacijo za ljubitelje sankanja in pohodništva. Uporabo ceste odsvetujejo in predlagajo alternativo.

Čeprav so informacijo o tem objavili že sinoči, opozorilo velja tudi danes, so nam potrdili v jutranjem telefonskem pogovoru.

Namesto na stari Ljubelj ljubitelje sankanja vabijo na urejeno sankališče, ki je poleg izhodišča za Zelenico. Uporaba je brezplačna in varna, saj je pot do vrha proge speljana ločeno od proge za sankanje, ta pa je zavarovana z ogradami.

Proga je dolga 610 metrov, do štartnega mesta vas čaka približno 20 minut hoje.

Splošna nevarnost proženja snežnih plazov je velika tudi na območju Zelenice, nad 1400 metri nadmorske višine, opozarjajo v Službi za varstvo pred snežnimi plazovi, zaradi snegoloma in nevarnosti plazov pa so zaprte tudi vse poti na Kriško goro in Tolsti vrh.

Do preklica je zaprta tudi Koča na Kriški gori, ki ste jo lani izbrali za naj planinsko kočo.

Vremenske in lavinske razmere spremljajte na spletni strani agencije za okolje.