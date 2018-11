Na Golteh bodo za dan prehiteli konkurenco, zelena luč na večini največjih

Čeprav nižje ležeča območja ostajajo brez snega, pa so na nekaterih smučiščih s pomočjo snežne artilerije že poskrbeli za takšno debelino snežne odeje, da bo zadostila kriterijem za kakovostno smuko.

Smučarske naprave bodo tako že jutri, 30. novembra, pognali na Golteh, dan pozneje, v soboto, 1. decembra, pa se jim bodo pridružili še na Krvavcu, Mariborskem Pohorju, Rogli in Kaninu. Na Voglu še čakajo sneg, odprtje smučišča v Kranjski Gori pa bo odvisno od možnosti tehničnega zasneževanja.

Golte

Na Golteh bodo prve smučarje pozdravili že jutri in bodo, kot kaže, prvo smučišče v Sloveniji, ki bo letos začelo delovati že novembra. Obratovala bo sedežnica Smrekovec, odprta pa bo proga Blatnik. Za konec tedna bodo skušali pripraviti še več prog. Nekaj snega je naravnega, pomagali pa so si tudi s tehničnim zasneževanjem. Ponujajo posebne "ski opening" cene.

Krvavec

Na Krvavcu bodo ta konec tedna obratovali šestsedežnica Vrh Krvavca, štirisedežnica Tiha dolina, vlečnica Luža in otroški trak Gospinca. Kriška planina za zdaj ostaja nepobeljena s tehničnim snegom, vendar odgovorni zagotavljajo, da bo kljub drugačnim informacijam tudi ta proga odprta, takoj ko jim jo bo uspelo zasnežiti, če je že prej ne bo pobelil naravni sneg.

V soboto, 1. decembra, bodo ob 16.30 na Plaži Krvavec prižgali novoletne lučke in tako simbolično vstopili v prednovoloteno obdobje. Oba dneva bodo smučarske vozovnice na voljo po ugodnejših predprodajnih cenah.

Rogla

Tudi na Rogli, kjer so obnovili hotel Planja in uredili nov pokriti transportni trak, bo ta konec tedna že mogoča smuka. V soboto bodo odprli proge Planja, Uniorček in Košuta, če bodo pogoji dopuščali, bo smučarjem na voljo tudi Jasa. Smučišče bo odprto tudi med tednom, vozovnice pa bodo na voljo po ugodnejši ceni,.

Tudi Rogla je pripravljena za prve obiskovalce. Foto: Facebook

Kanin

Tudi na edinem visokogorskem smučišču v Sloveniji, na Kaninu, bodo v soboto prvič v tej sezoni pognali naprave. Obratovali bosta sedežnica Prevala in vlečnica Podi.

Med tednom bo smučišče za zdaj zaprto, ko bo zapadlo še več snega (trenutno ga je približno 60 centimetrov), bodo odprti vsak dan.

Kranjska Gora

Tudi v Kranjski Gori, kjer ravno danes praznujejo 70. obletnico postavitve prve sedežnice in 70 let podjetja Žičnice Kranjska Gora - SKI Kranjska Gora, se pospešeno pripravljajo na skok v novo sezono, v kateri bodo smučarje pričakali z novo žičnico Brsnina. Če jim bodo temperature to omogočale, bodo smučišče odprli to soboto. Obratovali naj bi žičnici Velika in Mala Mojca.

Mariborsko Pohorje

Tudi na Mariborskem Pohorju, kjer so letos kar 1,7 milijona evrov vložili v nakup in postavitev celovitega zasneževalnega sistema, ki bo zagotavljal zasneževanje spodnjega dela smučišča in arene tudi ob temperaturah nad ničlo, se pospešeno pripravljajo na zagon sezone. V soboto bodo zagnali vlečnici Areh in Cojzerica, uradno odprtje pa bo na koledarju 14. decembra, ko bo na Snežnem stadionu koncert skupne CoverLover in Dan D.

Vogel

Zaradi pomanjkanja snega bo smučišče Vogel ta konec tedna še zaprto, se pa odgovorni trudijo, da bi čim prej odprlo svoja vrata.

Foto: Facebook