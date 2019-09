Ljubljansko vodno mesto, kjer bo poletje zamenjalo jesen in zimo

Prvi mesec novega šolskega leta se počasi izteka. Zdaj ko so se otroci ponovno navadili na šolske klopi ter obveznosti, ki jih nalaga višja stopnica v šolski hierarhiji, je čas za premislek in izbor izbrane interesne dejavnosti. Tavate v temi? Naj bo v rekah, morju, bazenih ali jezerih, plavanje nedvomno velja za eno najbolj zdravih telesnih aktivnosti.

Mokra zabava je vedno "in". Otroci vseh starosti uživajo v neskončnih in zabavnih vragolijah v bazenu.

Če si želite, da vaši najmlajši aktivno in na zabaven način preživljajo svoj prosti čas, hkrati pa izpopolnijo svoje plavalno znanje, je plavalni tečaj v Atlantisu prava izbira za vaše otroke. Pa tudi za vas, ne nazadnje.

Gibanje tako ali drugače predstavlja ustrezno protiutež večurnemu sedenju v šoli in deluje sproščujoče in razbremenilno. Prek spodbudnih vplivov družine, šole in širšega okolja imajo otroci možnost razviti konstruktivne gibalne navade, vzljubiti šport in uživati v rekreaciji, najsibo je to plavanje ali kakšna druga aktivnost.

Tako lahko pripomoremo k zdravemu otroštvu in oblikovanju aktivnega življenjskega sloga v prihodnosti, saj si želimo, da bi otroci odrasli v posameznike, ki se bodo rekreativno s športom redno ukvarjali.

Med najbolj priljubljenimi rekreativnimi športi pri nas

Dejstvo je, da se plavanje po raziskavah redno uvršča med tri najbolj priljubljene športe, s katerimi se ukvarjamo Slovenci - ne glede na starost, spol ali siceršnjo fizično zmogljivost. Poleti je prijetno zaradi osvežitve, pozimi kot dopolnilo ali zamenjava drugim športom. Plavanje pa ponuja tudi številne dobrobiti za zdravje in je za človeka zelo dobrodejno, zlasti zaradi navidezne breztežnosti, to je sile vzgona, ki povzroči, da je telo lažje za toliko vode, kolikor je izpodrine. Prav tako odpor vode ne omogoča nenadnih premikov telesa, zato je plavanje šport, pri katerem tako rekoč ni nobenih poškodb.

Ker znanja nikoli ni preveč in ker se bo vsak mladi junak na plaži rad pohvalil s kakšno novo plavalno tehniko v slogu najboljših olimpijcev.

S plavanjem do boljšega socialnega razvoja otroka

Plavanja se moramo naučiti, saj nam ni položeno v zibko in gene. Ni pomembno to, kdo ali v kateri tehniki bomo otroka učili plavati (prsno, hrbtno, kravl, delfin), pomembno je, da ga učimo pravilne plavalne tehnike že od začetka.

Večina od njih se najbrž ne bo nikoli uspešno kosala z olimpijci, bodo pa v vodi vsekakor deležni mnogih blagodejnih učinkov tega elementa. Plavanje dobro vpliva na telesni razvoj, ki je v letih odraščanja zelo pomemben, prav tako pa otroci kakovostno preživljajo prosti čas in se družijo z vrstniki na zabaven, športen način. Zgodnje vključevanje otroka v plavalno vadbo pozitivno vpliva na otrokov telesni, socialni in psihološki razvoj. Bližina staršev ali skrbnikov med vadbo pa mu daje občutek varnosti.

Sicer pa tudi za znanje plavanja velja, da ni nikoli tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše. Nadebudni malčki v Atlantisu začnejo svoje plavalno znanje pridobivati na zabaven način, učijo se drsenja in zavesljajev sprva s pripomočki in nato še brez. Prek igre in atraktivnih vaj sledi postopno osvajanje posameznih plavalnih tehnik. Te pa je nato koristno piliti ter jih nadgrajevati.

Je že tako, da starostnih omejitev pri nadgrajevanju že pridobljenega znanja pa ni. V Vodno mesto Atlantis prihaja tudi vse več odraslih, ki so plavanje sprejeli za svojo obliko rekreacije in pri tem ugotovili, da se lahko plavati naučijo tudi v jeseni življenja ali pa že osvojene plavalne tehnike izpilijo na pravilen način.

Tečaji plavanja nudijo učenje na zabaven način. Potekajo v družbi drugih učenja željnih plavalcev ali individualno, kjer pri pridobivanju novega znanja v začetnem ter nadaljevalnem tečaju sodelujeta zgolj dva, učenec in učitelj.