Kranjski otroci se bodo že petič peš odpravili na morje. Manjka jim samo še ena "malenkost" #foto

Otroci Vzgojnega zavoda Kranj se bodo 15. julija letos že petič podali na morje. In to peš! Štartali bodo v Kranju ter po šestih etapah in 171 kilometrih pohod končali v Piranu. Tura, ki so jo poimenovali Pohod Alpe-Adria, je zanje pomembna šola za življenje, predvsem pa terapija, ki jo "zborbajo" kljub vročini, poškodbam in krvavim žuljem, poudarja vzgojiteljica v zavodu, psihologinja po izobrazbi, po strasti pa ultratekačica Petra Vladimirov, ki jih bo skupaj z Andrejem Gregoračem in Adrijano Reja tudi letos spremljala (in spodbujala) na poti. Pohod in vse preostalo si financirajo sami, zato vas prosijo za pomoč. Potrebujejo predvsem primerno športno obutev.

Na traso od Kranja do Pirana se bodo podali 15. julija, na cilj pa bodo prispeli pet dni pozneje. Ti. pohod Alpe - Adria je zanje pomembna šola za življenja in svojevrstna terapija. Foto: osebni arhiv

15. julija se boste z otroki iz Vzgojnega zavoda Kranj že petič podali peš na morje. Kako je sploh nastala ideja, da otroke spodbudite k takemu podvigu?

Ideja se je porodila nama z Andrejem Gregoračem, ravnateljem Vzgojnega zavoda Kranj.

Po eni strani je hoja dokaj preprosta, zna in zmore jo vsak, po drugi strani pa je pohod od Kranja do Pirana nekaj, kar izstopa in kar daje tem otrokom potrditev. Nikakor to ni nekaj preprostega.

Kakorkoli obrnemo, so ti otroci vedno odrinjeni in težko dobijo priložnost za dokazovanje. No, to je ena od teh priložnosti.

"Kakorkoli obrnemo, so otroci iz zavoda vedno odrinjeni in težko dobijo priložnost za dokazovanje. No, pohod od Kranja do morja je ena od teh priložnosti." Foto: Bojan Puhek

Pot smo zaradi lažje izvedbe razdelili na šest etap po približno 30 kilometrov. To pomeni, da hodimo praktično cele dneve.

Na turo se bo letos odpravilo od pet do deset otrok. Skupina je po psihološki in telesni pripravljenosti dokaj neenotna, zato je potrebnega zelo veliko prilagajanja. Nekateri želijo čim prej priti do konca etap, drugi si vzamejo več časa. Naloga nas, vzgojiteljev - poleg Andreja je z nami še njegova partnerica Adrijana -, je predvsem motivacija.

Ves čas nas spremlja kombi, ki prevaža šotore, v katerih spimo ob poti, oblačila, hrano in pijačo.

"Te otroke resnično občudujem in verjamem, da lahko, če so zmogli preživeti to, kar so, v življenju dosežejo marsikaj, le pravilno jih je treba usmeriti, jim zagotoviti varnost in jim dati vrednost. To se mi zdi najpomembnejše in ravno to je tisto, kar jim v zavodu poskušamo zagotoviti." Foto: Bojan Puhek

Kdo sploh so otroci, ki živijo v vzgojnem zavodu? Kakšna so njihova ozadja?

Gre za otroke, ki zaradi vzgojne nemoči staršev in različnih zlorab ne morejo živeti doma. Težke razmere seveda vplivajo tudi nanje, zato so označeni za osebe s čustveno-vedenjskimi motnjami.

V našem zavodu so nastanjeni otroci od 8. do 18. leta starosti. Nekatere njihove zgodbe so tako krute, da si večkrat rečem, da še dobro, da sploh lahko funkcionirajo. Res jih občudujem in verjamem, da lahko, če so zmogli preživeti to, kar so, v življenju dosežejo marsikaj, le pravilno jih je treba usmeriti, jim zagotoviti varnost in jim dati vrednost. To se mi zdi najpomembnejše in ravno to je tisto, kar jim v zavodu poskušamo zagotoviti.

Otroci živijo v manjših skupinah po osem otrok, ves čas pa jih spremlja vzgojitelj.

Otroci bi nujno potrebovali športno obutev, prav pa bi jim prišel tudi kakšen evro za nakup hrane in pijače. Foto: osebni arhiv

Vseh pet noči prespijo v šotorih. Foto: osebni arhiv

Bi želeli finančno ali materialno pomagati odpravi? Otroci in vzgojitelji bodo Pohod Alpe-Adria financirali sami. Nekaj sredstev so že zbrali s pomočjo poziva na družbenih omrežjih, a od končnega zneska jih še vedno loči nekaj sto evrov, potrebujejo pa tudi primerno obutev. Projekt lahko podprete z nakazilom na TRR: SI56 0110 0603 0719 438 (BANKA SLOVENIJE), Vzgojni zavod Kranj, Šempeterska ulica 3, 4000 Kranj. Pripis: Pohod Alpe-Adria Dobrodošle so tudi donacije v obliki materialnih prispevkov, kot so hrana, pijača in športna obutev. Če bi želeli priskočiti na pomoč, se, prosimo, obrnite na elektronski naslov: petra.vladimirov@guest.arnes.si. Otroci se bodo na pot odpravili 15. julija, cilj pa bodo predvidoma dosegli 20. julija 2019.

"Otroci se običajno tega pohoda prestrašijo, saj v svoji matični družini niso bili vajeni izletov in pohodov, zato so do teh idej sprva precej odklonilni. Ključno je, da jih dodatno spodbudimo in motiviramo, da se sploh odločijo za pot. Foto: osebni arhiv

Kako sestavite skupino, ki se bo odpravila do morja? Si morajo otroci to priložnost prislužiti?

Ne bi rekla. Običajno se otroci takšnega zalogaja prestrašijo, saj v svoji matični družini niso bili vajeni izletov in pohodov, zato so do teh idej sprva precej odklonilni. Ključno je, da jih dodatno spodbudimo in motiviramo, da se sploh odločijo za pot.

So pa verjetno presrečni, ko cilj dosežejo?

Res je, ko dosežejo cilj, so vsi brez izjeme srečni in si prihodnje leto podvig želijo ponoviti. To je nekaj, kar jim ostane za vse življenje.

Ob tem jim vedno položim na srce, da če bodo v življenju želeli karkoli doseči, to najlaže storijo tako, da se tega lotijo korak za korakom in pri tem vztrajajo.

"Pohod do morja je nekaj, kar tem otrokom ostane za vedno." Foto: osebni arhiv

Verjetno ne manjka zgodb, ki se rodijo na taki poti.

Absolutno ne. Lani so eno od deklet že prvi dan tako ožulili čevlji, da je krvavela, pa je kljub bolečinam vztrajala. Preprosto je zamenjala obutev, nadaljevala pot in dosegla cilj.

Običajno si predstavljamo, da pot do morja vodi navzdol, pa žal to nikakor ne drži. Pravzaprav je precej razgibana.

Res je, ogromno je hribov, sploh v prvih treh etapah, hodimo pa večinoma po kolovozih in stranskih cestah.

Ste razmišljali, da bi se namesto na morje odpravili na Triglav?

Da, razmišljali smo tudi o tem, da bi šli peš od Kranja do Triglava. Morda bomo to uresničili enkrat v prihodnje.