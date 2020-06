Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ena od "domačih kolesarskih tras" Tadeja Pogačarja, ki iz Komende pripelje do Šentvida pri Lukovici, nato pa prek Škocijana in Doba nazaj, je srednje zahtevna. Čaka nas 55 kilometrov dolga pot, na kateri premagamo več kot 500 višinskih metrov.

Tadej predstavi 55 km dolgo traso v okolici njegovega domačega kraja

Opis trase

Dolžina: 55 kilometrov

Višinski metri: 500 metrov

Štartamo v Komendi pred hipodromom. Pot nas vodi proti vasi Križ, do koder se počasi vzpenjamo. Sledi krajši spust, kjer se priključimo na glavno cesto proti Kamniku. Nadaljujemo proti Duplici in Radomljam. Nadalje nas v Rovi pot vodi proti Kolovcu.

Ne ustrašimo se, ker nas pot vodi po kratkem makadamskem odseku. Pred nami je kar zahteven klanec, ki se ga je treba lotiti zelo postopoma. Dolg je 4,5 kilometra. Po 2,5 kilometra se nekoliko poravna. Po vasi Obrše sledi uživanje, skoraj štiri kilometre dolg spust proti Šentvidu pri Lukovici.

3D-predstavitev trase

Cesta na spustu je lepa in dovolj široka, vendar vseeno zahteva kar nekaj previdnosti, saj smo še vedno soudeleženci v prometu. Nato imamo do konca skoraj samo še ravnino – daljših vzponov ni. Prečkamo glavno cesto Domžale–Trojane, nadaljujemo po poti Škocjan–Gorjuša–Dob, kjer spet prečkamo glavno cesto in nadaljujemo proti Radomljam.

V vasi Topole se držimo ceste proti Vodicam. Na križišču zavijemo desno v smeri Cerkelj, vendar nas pri letališču pot zapelje proti Lahovčam in Zalogu do Komende, kjer se vrnemo do izhodiščne točke.

Točke, na katere smo pozorni: