Kakšno dolžino smuči potrebujem?

Vam preglavice povzroča nakup smučarske opreme? Predstavljamo vam vse dejavnike, ki vplivajo na dolžino smuči

Ko kupujete nove smuči za alpsko smučanje, morate pri odločitvi, kako dolge smuči kupiti, upoštevati več dejavnikov. Dolžina smuči ni več strogo določena le glede na telesno višino smučarja, kot je bila praksa pred leti.

Kaj vse vpliva na dolžino smuči?

Dolžina je odvisna od številnih dejavnikov, med najpomembnejše pa spadajo:

Smučarska sposobnost. Smučarsko znanje je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na dolžino smuči. Izkušeni smučarji lahko obvladajo daljše smuči, medtem ko so za začetnike primernejše krajše smuči, ki so lažje vodljive.

Način smučanja. Za smučanje po celcu in neurejenem terenu so primernejše krajše smuči, za hitro smučanje po urejenih progah pa daljše smuči.

Velikost in telesna teža posameznika. Ta dva pomembna dejavnika bosta vpliva ne zgolj na dolžino, temveč tudi na tip smuči. Predlagamo vam, da se pred nakupom posvetujete s strokovnjakom.

Telesna pripravljenost smučarja. Smučar z boljšo telesno pripravljenostjo lažje obvladuje daljše smuči kot smučar, ki je telesno slabše pripravljen.

Dolžina smuči glede na vašo sposobnost

Glede na znanje smučanja strokovnjaki predlagajo naslednje dolžine smuči:

slabši smučarji in smučarji začetniki naj bi smučali s smučmi, ki so od 10 do 20 centimetrov krajše od višine smučarja;

dobri smučarji naj bi smučali s smučmi, ki so od 5 do 15 centimetrov krajše od višine smučarja;

zelo dobri smučarji naj bi smučali na smučeh, ki so od 10 centimetrov krajše oziroma do 10 centimetrov daljše od višine smučarja;

odlični smučarji pa naj bi uporabljali smuči, ki so lahko od 15 centimetrov krajše do 20 centimetrov daljše od višine smučarja.

Ne zgolj dolžina, pomemben je tudi tip smuči

Z dolžino smuči se spreminja tudi stranski lok, ki nam omogoča izpeljavo zareznih zavojev po robnikih. Vse novejše smuči imajo poudarjen stranski lok, ki ponazarja obliko zavoja. Manjši kot je stranski lok, krajši je zavoj in obratno, večji kot je radij, daljši je zavoj.

Krajše smuči od priporočenih navadno uporabljajo smučarji začetniki, smučarji s podpovprečno težo, smučarji, ki radi delajo kratke zavoje, in tisti, ki smučajo zelo malo. Daljše smuči od priporočenih pa radi uporabljajo tisti, ki smučajo hitro in agresivno ali imajo za svojo višino nadpovprečno težo.

Vsekakor je pri izbiri pravilne dolžine smuči primerno upoštevati tudi mnenje strokovnjakov v specializiranih prodajalnah, katerim pa morate obvezno predstaviti vsa dejstva glede vašega smučarskega znanja in načina smučanja, da vam bodo lažje predlagali najustreznejšo izbiro.

Previdno pri izbiri otroških smuči

Tudi pri izbiri otroških smuči morate upoštevati, ali kupujete smuči za popolnega začetnika (v tem primeru so primerne smuči, ki so do 20 centimetrov krajše od višine otroka) ali pa vaš mladi smučar že ima nekaj smučarskega znanja (v tem primeru mu lahko kupite smuči, ki so le nekaj centimetrov krajše od njegove višine).

Če boste kupili predolge smuči, bodo za otroka težko vodljive, prekratke pa otroku ne bodo nudile optimalnega položaja in bodo upočasnile napredek.

Dolžina pa ni edini dejavnik, ki vam lahko dela preglavice ob nakupu. Odločiti se morate tudi med različnimi kategorijami smuči, in sicer glede na to, kje in kako boste smučali. Na voljo so vam race smuči, all-round smuči, all-mountain smuči, freeride smuči, freestyle smuči in smuči za turno smučanje. Prodajni strokovnjaki vam bodo svetovali, katere smuči so za vaš način smučanja najprimernejše.

Prihranite denar z izposojo smuči

Ste vedeli, da v Hervisu nudijo tudi možnost izposoje smuči? Če smučate zgolj nekaj dni v letu ali živite v manjšem stanovanju, je izposoja lahko najboljša (in najcenejša) izbira.

Cene najema smuči v Hervisu si lahko ogledate na njihovi spletni strani. Izposoja je najprimernejša tudi za otroke, še posebej, če smučajo le nekaj dni v letu. Otroci hitro rastejo in posledično smuči in ostalo opremo hitro prerastejo. Pri optimalni odločitvi, kakšno opremo kupiti oziroma ali jo raje kar najeti, vam bodo z veseljem pomagali strokovnjaki v trgovinah Hervis.

