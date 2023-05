Kaj nas ovira pred "čudovitim" poletjem?

Oglasno sporočilo

Dovoli, da ti naštejem le nekaj težav, s katerimi se v začetku leta in ob postavljanju novoletnih zaobljub srečuje skoraj 90 odstotkov populacije.

Postavljanje previsokih in nerealnih ciljev … ker jih ne dosežemo, obupamo …

Zmedenost, depresivnost in utrujenost ob branju 1001 različne informacije, kako doseči svojo idealno postavo.

Pomanjkanje znanja na področju prehrane in treninga.

Še bi lahko naštevala … Najboljša novica je ta, da so to povsem preproste težave, ki jih z našo pomočjo lahko hitro rešiš! Naj ti zaupam, kako sem jaz prekinila ta začaran krog in kako je enako storilo že več deset tisoč naših zadovoljnih varovancev .

Foto: Fit Akademija

V Fit Akademiji ne iščemo hitrih rešitev, ampak se s preverjenimi načini osredotočamo na postopno vzpostavitev zdravega življenja, urejene prehrane in treningov. Rezultat rutine v našem življenju je čudovita postava, samozavest in odlično počutje v svojem telesu.

FIT AKADEMIJA JE LAHKO ODSKOČNA DESKA V NAJBOLJŠE POLETJE TVOJEGA ŽIVLJENJA

Skupaj bomo trenirali, kuhali, se pogovarjali, motivirali … in poskrbeli, da se boš v šestih tednih v svojem telesu počutila bistveno boljše.

Pestra izbira treningov različnih težavnosti bo poskrbela, da boš trening vedno znova opravila z veseljem.

Z okusnimi in hitro pripravljenimi recepti boš osvojila fit način prehranjevanja ter se z lahkoto poslovila od škodljive in slabe prehrane.

Zanetili bova iskrico za boljše počutje in energijo, ki bo kot magnet nase privlačila pozitivne spremembe v tvojem življenju.

Fit Akademija 10 bo odskočna deska v najboljše poletje tvojega življenja. Odskočna deska v samozavest, spremenjene navade in čudovito postavo.

Foto: Fit Akademija

USTVARJENA TUDI PO MERI (PRE)ZAPOSLENIH ŽENSK

Zavedam se, da je tempo vsakdanjega življenja zelo intenziven in nam ostaja zelo malo časa. Fit Akademija je ravno zato zasnovana tako, da lahko tudi najbolj zaposleni brez težav spremenijo svoje navade ter nov stil življenja vnesejo v svoj zapolnjen urnik.

Treningi, recepti in druge vsebine so razdeljeni po praktičnih sklopih, tako da se med vsebinami hitro znajdeš.

Treninge lahko po intenzivnosti in času prilagajaš glede na tvoje počutje, energijo in čas, ki ga imaš na voljo.

Navodila so praktična in jasna, tako da boš z njimi pridobljeno znanje v prakso prenesla karseda enostavno.

S pripravljenimi jedilniki in nakupovalnimi seznami se prihranijo ure in ure brskanja med policami trgovin in razmišljanja o tem, kaj skuhati.

PROGRAM TI POMAGA IZKORISTITI TVOJ POTENCIAL

Struktura celotne FIT akademije je zasnovana tako, da ji lahko sledi čisto vsak posameznik ne glede na starost, fizično pripravljenost ali predhodno znanje. Primerna je tako za popolne začetnike kot tudi za izkušene športnike.

Vsebuje najučinkovitejše vaje za preoblikovanje telesa in dokazano prinaša rezultate.

Je eden redkih programov, ki ni monoton in pri katerem se intenzivnost tedensko stopnjuje.

Dotakne se ogromno različnih področij življenja – ne samo vadbe – in ti pomaga doseči tudi druge cilje.

Poleg praktičnega vidika pridobiš ogromno teoretičnega znanja o prehrani, vadbi in doseganju ciljev.

Našim ciljem naproti se bomo skupaj podali v ponedeljek, 29. 5. 2023! Če ne moreš začeti skupaj z nami, pa program lahko opraviš tudi kadarkoli kasneje!



Foto: Fit Akademija

Naročnik oglasnega sporočila je ALUE, D. O. O.