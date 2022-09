Jesenski pohodniški podvigi

Vsak letni čas ima svoje prednosti, adute, ki nas vabijo v naravo, a jesen je zaradi barv in prijetnih temperatur med vsemi še posebej na visokem mestu. Tudi med ljubitelji pohodništva. Sončni jesenski dnevi so kot nalašč za potep v naravo. Hoja v gore pa je še prijetnejša z dobro opremo , s katero povečujemo svojo varnost.

Kakovostna in specializirana pohodniška oblačila so pri pohodniških izzivih nuja in nikakršen luksuz. Dober primer so vsekakor pogoste gorsko-reševalne akcije, intervencije, v katerih gorski reševalci rešujejo prav tiste planince, ki so ali neprimerno obuti ali oblečeni. Ustrezna oprema v hribovskem oziroma gorskem svetu še kako šteje.

Veliko izbiro zares kakovostnih oblačil in druge opreme, ki v gorah povečuje varnost, lahko najdete v prodajalni

Želite biti dobro opremljeni pri svojih gorniških podvigih ter hkrati tudi funkcionalno in stilsko oblečeni?

A pojdimo po vrsti. Pomembno je, da svojo turo, pohod ali vzpon začnete dovolj zgodaj. Tako se boste izognili opoldanski vročini, ki lahko preseneti tudi v zgodnjih jesenskih časih ali mraku v poznih jesenskih dnevih. Med pomemben del priprave na pot vsekakor spada tudi preverjanje vremenske napovedi in kategorizacija planinske poti. To vam bo olajšalo načrtovanje vzpona in omogočilo boljšo pripravo na pohod.

Na spletni strani preverite odprtost planinskih koč, stanje planinskih poti in vremensko napoved. Svoje bližnje obvestite o svojih namerah, v planinskih kočah in na vrhovih pa se vestno vpisujte v vpisne knjige. Če lahko, za vzpon izberite težjo pot, za sestop pa lažjo, vsekakor pa velja: ne hitite in prilagodite pot svojemu zdravstvenemu stanju ter kondicijski pripravljenosti.

S seboj vzemite tudi mobilni telefon, ki vam bo prišel prav predvsem v primeru klica na pomoč.

Foto: arhiv podjetja Medic-UM Store, d. o. o. Velja poudariti, da hodite po označenih planinskih poteh, kajti vse več nezgod se zgodi prav pri hoji po brezpotjih, iskanje poškodovanih zunaj poti je oteženo, s hojo po brezpotju pa ne ogrožate le sebe, ampak s proženjem kamenja tudi preostale planince.

Dobro je tudi, da se na planinski vzpon odpravite v družbi, če želite v koči prenočiti, pa se predhodno pozanimajte, ali je odprta. Prve pol ure hodite počasi in pustite telesu, da se postopno ogreje. Tempo prilagodite najšibkejšemu v skupini, še posebej če so to otroci.

Športna zmogljivost, zaščita in trpežnost

Foto: arhiv podjetja Medic-UM Store, d. o. o. Izbiro pohodniške opreme prilagodite zahtevnosti poti. V vsakem primeru pa upoštevajte načelo čebulnega oz. večplastnega sistema oblačenja, pri katerem ima vsaka plast svojo funkcijo (učinkovito prevajanje znoja, toplotna izolacija, zaščita pred dežjem, vetrom, mrazom). Ob toplem vremenu tako slačite eno plast za drugo in se izognite "toplotnemu presenečenju", v mrazu pa se oblačite postopno in s tem poskrbite, da se telo ne pregreje.

Med hojo vam ne sme biti prevroče, zato uporabljajte oblačila iz sodobnih materialov, ki se prilegajo vašemu telesu, s tem boste zmanjšali možnost, da se kam zapnete in padete. Izogibajte se bombažu, ta je namreč hladen in slabo odvaja pot.

Športna zmogljivost, zaščita in trpežnost naj bodo na vrhu lestvice zahtev, ko gre za pohodniška oblačila.

Foto: arhiv podjetja Medic-UM Store, d. o. o. Prav taka so pohodniška oblačila in obutev severnoitalijanske znamke Montura, ki se s proizvodnjo visokokakovostnih oblačil in opreme za aktivnosti na prostem in v gorah uvršča v vrh industrije.

Znamka Montura ponuja ergonomsko prefinjena oblačila, ki združujejo najboljšo mogočo zaščito z optimalno svobodo gibanja in udobje nošenja tudi med športno aktivnostjo.

Odlično se bodo obnesla kot zaščita pred vremenskimi vplivi, pohodniška oblačila znamke Montura pa odlikuje tudi odpornost proti obrabi ter največja mogoča zračnost. Vse to v kombinaciji z modnim in brezčasnim dizajnom.

Ne glede na to, ali se podajate na krajši izlet ali daljšo gorsko turo, je dobro, da ste opremljeni tudi za primere, ko se vaše počutje poslabša in se pojavijo zdravstvene težave.

Foto: arhiv podjetja Medic-UM Store, d. o. o.

Poleg zdravil, ki jih redno jemljete, je na turi zelo priporočljivo s seboj imeti tudi komplet prve pomoči, ki ga lahko kupite ali sestavite. Komplet prve pomoči naj vsebuje trikotno ruto, zložence, povoje, obliže različnih velikosti, škarje in lepilni trak. S seboj vzemite tudi kremo ali drugo mazilo za zaščito pred soncem, protibolečinska in protivnetna zdravila, alergiki pa naj s seboj vzamejo še komplet za samopomoč. Obvezno poskrbite tudi za dovolj tekočine.

Upoštevajte, da tudi potovalna prva pomoč ne more nadomestiti ustrezne pripravljenosti na pohod, ki jo združite s primerno obutvijo, opremo in oblačili. Težavnost in izbiro ture prilagodite svojim sposobnostim.

Navdih za pohod v hribe

Iščete navdih za jesenski pohod v hribe? V jesenskem času vam predlagamo pot z Vršiča na Sleme, kjer se boste naužili čudovitih razgledov na vsakem koraku. Območje je sicer znano po mogočnih macesnih in manjših jezerih.

Foto: Gettyimages

Naš drugi predlog je Jerebica, 2.126 metrov visoka gora v Julijskih Alpah na meji z Italijo, ki za razliko od preostalih slovenskih dvatisočakov ni tako oblegana in poleg prekrasnih razgledov ponuja tudi nekaj več pohodniškega miru. Jerebica je sicer znana po prekrasnem razgledu na Rabeljsko jezero.

Pa srečno in varen korak!