Ideja za športni konec tedna: pojdite v hribe!

Če se pripravljate na konec tedna v gorah, ne pozabite na vso potrebno opremo za planinarjenje in - odvisno od poti - plezanje. Nekateri kosi gorniške in plezalne opreme, kot so nahrbtniki, pohodniške palice, kompasi in zemljevidi, so nepogrešljivi v vsakem letnem času, druga oprema, med drugim pohodniška obutev in obleka, pa mora biti izbrana glede na letni čas in vremenske razmere, ki vas čakajo na gori.

Glavno pravilo pri izbiri opreme za pohodništvo in plezanje je: vsak kos opreme je treba izbrati pazljivo in skrbno. To še posebej velja za tiste, ki s pohodništvom nimajo veliko izkušenj, saj je udobje izjemno pomembno ne glede na to, ali iščete pohodne palice, nahrbtnik ali nove pohodniške čevlje.

Pohodniška oblačila in obutev izberite glede na materiale

Potepanje po hribih zagotovo ni čas za najljubše kavbojke in udobno bombažno srajco. Najboljša pohodniška oblačila so narejena iz sintetičnih materialov, ki vas ohranjajo suhe in tople, ne glede na to, koliko se znojite. Takšna oblačila so mehka, lahka in se hitro sušijo, najboljši materiali za to pa so poliester, najlon in volna.

Kar zadeva pohodniške čevlje, morate poskrbeti, da je izbrani par čevljev trpežen, udoben in primeren za različne vremenske razmere. Če pričakujete več mokrih in blatnih stez, izberite obutev iz goretexa ali podoben vodoodporen material, za skalnate poti pa višje čevlje, ki vam bodo dodatno stabilizirali gležnje. Pri izbiri bodite potrpežljivi, saj je ključno udobje, zato se ne zadovoljite s katerimikoli čevlji. Ne pozabite na kakovostne nogavice – najboljši so volneni ali sintetični materiali, ki omogočajo dihanje stopal in se hitro sušijo.

Izberite ustrezen pohodniški nahrbtnik

Glede na to, da se vremenske razmere v gorah hitro in nepričakovano spreminjajo, je vedno priporočljivo oblačenje v slojih. Trije pametno izbrani sloji bi vas morali dovolj zaščititi tudi v neprijetnih vremenskih razmerah: ne pozabite na lahek in hitro sušeč se sloj spodnjega perila, nepropustne hlače ter jopico iz flisa, ki vas bo zaščitila pred vetrom in rahlim dežjem. Včasih je nemogoče in nepotrebno vse te obleke nositi na sebi, zato pri vsakem izletu v gore prav pride dober pohodniški nahrbtnik – še posebej pri večdnevnih izletih.

Pri izbiri pohodniškega nahrbtnika se prepričajte, da njegova velikost ustreza dolžini vašega trupa. Teža nahrbtnika, ne glede na opremo, mora biti enakomerno razporejena, vsi trakovi pa razširjeni, preden ga položimo na hrbet. Oprtajte si nahrbtnik ter šele nato zategnite naramnice in trakove okoli pasu. Za enodnevno potepanje zadostuje nahrbtnik s kapaciteto od 15 do 20 litrov, za daljši izlet pa potrebujete najmanj 30 litrov prostornine. Pomembno je še, da izberete lahek nahrbtnik, da se ne obremenjujete z dodatno težo po nepotrebnem.

Kaj vzeti s sabo?

Kaj boste pripravili in vzeli s seboj, je odvisno predvsem od dolžine poti, ki jo nameravate premagati, in od števila dni na poti. Kljub temu mora biti oprema, kot so kompas, pohodniški zemljevidi in GPS-navigacija, vedno pri roki, tudi med krajšimi enodnevnimi izleti. GPS-ura ali GPS-navigacija je vedno dobra ideja, saj vam omogoča pregled izbrane poti ter kasnejšo analizo premagane razdalje in višine.

Vseeno ne pretiravajte z opremo, ki jo boste nesli s seboj. Če gre za enodnevni izlet, ne pozabite na dovolj vode, lahek obrok in morda dodatno plast oblačil. Z večdnevnim izletom se povečuje tudi količina opreme, ki jo morate vzeti s seboj: od šotora in spalne vreče do opreme za kuhanje ter dodatne hrane in vode. Seznam je seveda odvisen od težavnosti vzpona in poti, ki jo želite prehoditi.

