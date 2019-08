Električni skiro je novi kralj ceste

Oglasno sporočilo

Vedno več mest po vsej Evropi sprejema ukrepe, s katerimi bi čim bolj omejili vožnjo z osebnimi vozili. Razlog zato je raven onesnaženosti zraka, ki je kot posledica izpušnih plinov vse bolj razširjena in resno ogroža javno zdravje. Nekatera mesta celo povsem prepovedujejo promet z osebnimi vozili v centrih mest, spet druge države, npr. Francija in Velika Britanija, pa bodo v naslednjih nekaj desetletjih uporabo osebnih vozil na bencinsko ali dizelsko gorivo v celoti prepovedale.

Poleg uporabe javnih prevoznih sredstev je za krajše poti odlična izbira električni skiro. Navdušuje vse tiste, ki jim vožnja z mestnimi avtobusi ni pri srcu, prav tako pa je odlična izbira za večerne potepe po centru mesta.

Z njim se lahko vozite skoraj povsod po asfaltiranih poteh, neodvisno od gneče na cesti. Lahkotno, svobodno in enostavno.

Vožnja je enostavna in primerna za vse starosti. Vsekakor ni potrebno, da ste športno aktivni ali nadvse spretni, saj lahko prav vsak v kratkem času osvoji uporabo.

- Ekološki vidik – z nakupom in redno uporabo prispevamo k čistejšemu planetu, saj ne uporabljamo prevoznih sredstev, ki onesnažujejo zrak.

- Ekonomski vidik – so bistveno cenejši od avtomobilov, občutno cenejše je tudi njihovo vzdrževanje.

- Zdravstveni vidik – izognemo se bacilom, ki se nahajajo v prenatrpanih sredstvih javnega prevoza, saj se gibamo po svežem zraku.

- Vozite se lahko popolnoma samostojno in svobodno, neodvisno od drugih in neodvisno od razmer na cesti.

- Polnjenje električnega skiroja je nadvse enostavno, saj lahko baterijo napolnimo na vsaki vtičnici.

- Med vožnjo imate možnost spoznavanja okolja, po katerem se vozite. Kaj kmalu spoznate, da ste se po določeni ulici vozili že več let, pa je še nikoli niste izkusili v tej luči.

- Univerzalna in prilagodljiva velikost skiroja omogoča izposojanje med družinskimi člani ali prijatelji.

Klasična ali zložljiva izvedba

Na trgu je na voljo obsežna ponudba teh ljubkih, malih kraljev ceste. Lahko se odločite za klasično ali zložljivo izvedbo, ki vam omogoča, da kombinirate vožnjo z avtobusom, vlakom ali avtomobilom. Enostavno ga lahko zložite in nesete s seboj ali pospravite v prtljažnik. Je idealno prevozno sredstvo za tiste, ki živite preblizu, da bi se v službo vozili z avtom, a hkrati predaleč, da bi se odpravili peš.

V trgovinah Hervis je na voljo več električnih skirojev različnih cenovnih razredov. Cene se gibljejo med 400 in 700 evri. Z minimalnimi stroški vzdrževanja vred gre torej za pametno investicijo.

Električni skiro je relativno hitro prevozno sredstvo, zato je priporočena uporaba čelade.

, zato je priporočena uporaba čelade. Zaradi izjemno tihega delovanje je nujno, da ga opremite tudi z zvoncem.

Priporočena je tudi montaža luči za vožnjo v mraku in ponoči.

To malo prevozno sredstvo deluje na baterijo, ki je nameščena pod desko in potrebuje redno polnjenje. Baterija se napolni v manj kot treh urah. Največji domet s polno baterijo je okrog 25 kilometrov (določeni modeli celo več) oziroma 50 minut vožnje (kako hitro se izprazni baterija, je odvisno tudi od teže voznika, hitrosti in načina vožnje – pri vožnji v klanec se npr. izprazni prej).

Skiro enostavno upravljate z ročicama na krmilu, z eno dodajate »plin«, z drugo pa zavirate. Na krmilu je tudi nadzorna plošča z merilnikom hitrosti. Z zadnjo zavoro zavirate predvsem pri vožnji navzdol, in sicer s pritiskom na blatnik zadnjega kolesa.

Različni modeli se razlikujejo tudi po gumah. Nekateri modeli imajo gume z zračnico, drugi so brez. Gume z zračnico imajo boljši oprijem na gladkih površinah in nudijo udobnejšo vožnjo po grobih površinah. Za varno in brezskrbno vožnjo je pametno redno preverjati tlak v zračnicah.

Enostavno do cilja

Za vožnjo z električnim skirojem ni treba imeti posebnih motoričnih sposobnosti, saj so skiroji zelo enostavni za uporabo. Ne potrebujete niti posebne kondicije, saj med vožnjo zgolj stojite.

To pomeni, da ste ob prihodu na cilj povsem sveži in prav nič preznojeni. Pri vožnji po hrapavem terenu so kljub temu aktivirane določene mišice, predvsem mišice v nogah.

Oseba, ki uporablja skiro, mora biti pozorna tudi na druge udeležence v prometu, saj lahko doseže hitrost tudi do 25 kilometrov na uro. Električni skiro je izredno tih, kar pomeni, da ga drugi udeleženci slišijo šele, ko se nahaja povsem blizu.

Čeprav gre za vozilo z motorjem, električnega skiroja ni treba registrirati. Če pa bi nanj želeli namestiti sedež, ga morate registrirati, saj bi v tem primeru skiro deloval kot moped.

Električni skiroji so zagotovo novi kralji cest, saj so majhni in okretni, vožnja z njimi je enostavna, cena je dostopna, prenašanje pa lahko.

Električni skiro je privlačno majhno prevozno sredstvo, ki ga enostavno morate preizkusiti.

