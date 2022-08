Iz Državne volilne komisije (DVK) so slaba dva meseca pred razpisanimi predsedniškimi volitvami organizatorje Ljubljanskega maratona opomnili, da morajo volivke in volivci imeti v nedeljo, 23. oktobra, ves čas glasovanja, torej med 7. in 19. uro, zagotovljen neoviran dostop do volišč, kar bi bilo zaradi cestnih zapor v času maratona najverjetneje močno oteženo ali nekaterim celo onemogočeno.

DVK zato organizatorje poziva, da naj z vidika uresničevanja volilne pravice zagotovijo nemoten dostop do volišč v času glasovanja oziroma v nasprotnem primeru razmislijo o možnosti prestavitve termina maratona.

O tem bodo obvestili tudi predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki je razpisala datum volitev, ljubljanskega župana Zorana Jankovića in ljubljansko upravno enoto, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Ljubljanski maraton je največja tekaška prireditev v Sloveniji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Z vprašanji o možnosti prestavitve datuma Ljubljanskega maratona smo se obrnili na Timing Ljubljana, kjer so nam pojasnili, da bodo glede na to, da tema zadeva tudi Mestno občino Ljubljana, odgovor pripravili skupaj.

Vprašanja smo poslali tudi na Mestno občino Ljubljana, Državno volilno komisijo in kabinet predsednice državnega zbora. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih dobimo.

Na dan izvedbe ljubljanskega maratona je Ljubljana že tradicionalno polna cestnih zapor. Foto: Klemen Korenjak

Ljubljanski maraton je največja tekaška prireditev v Slovenji in za mnoge slovenske ljubitelje teka tudi glavni test njihove tekaške forme. Prireditve (vključno s soboto, ki je namenjena otrokom) se v povprečju vsako leto udeleži okrog 20 tisoč tekačev, le lani jih je bilo zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo novega koronavirusa, in odpovedi sobotnega programa precej manj. Maraton, ki bo letos na sporedu že 26., bomo prenašali na naši spletni strani.



Zaradi predsedniških volitev so prestavili tudi kultno kolesarsko dirko

Do podobnega sovpadanja datumov je letos prišlo tudi v Franciji, kjer so bile na isti dan, 10. april, razpisane predsedniške volitve in legendarna kolesarska dirka Pariz-Roubaix. Organizatorji so dirko prestavili za teden dni, na 17. april, s tem da so to odločitev sprejeli in skomunicirali že septembra lani, torej pol leta pred kolesarsko dirko.