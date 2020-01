Oglasno sporočilo

Če se nam zgodi smučarska poškodba, so pogosto krivi nepravilno izbrani smučarski čevlji, ki so ključni za varno smuko. Kar 90 odstotkov rekreativnih smučarjev nezavedno uporablja prevelike pancerje. Tovrstni napaki se lahko seveda izognemo, če se nakupa lotimo premišljeno in preudarno.

Ali imate tudi vi prevelike smučarske čevlje?

Letošnja smučarska sezona se je šele dobro začela, pa se že bližajo zimske počitnice. Verjamemo, da si boste mnogi privoščili tedenski oddih alpskega smučanja z družino ali prijatelji, nismo pa prepričani, da ste že vsi pripravili svojo smučarsko opremo.

Eden izmed glavnih elementov, ki naredijo smuko udobno in varno, so smučarski čevlji, ki pa morajo biti ravno prav veliki. Ali ste vedeli, da večina rekreativnih smučarjev posega po prevelikih smučarskih čevljih? Da bi se v letošnji oz. prihajajočih sezonah izognili tovrstnemu tveganju, smo za vas v nadaljevanju prispevka pripravili ključne nasvete za izbiro primernih smučarskih čevljev.

Smučarski čevelj se mora tesno prilegati stopalu.

Smučanje je za Slovenca tako naravna aktivnost kot deskanje na valovih za Avstralce. Je šport, ki napolni telo z novo energijo in zadovolji našo dušo. Je pravi užitek, a hkrati zelo zahtevna telovadba, saj krepi mišice celotnega telesa, za nagrado pa izboljšuje telesno odpornost in krepi zdravje. Ker pa alpsko smučanje vključuje težke napore za telo, bliskovite hitrosti in zahtevne strmine, je vedno treba poskrbeti za varnost, kar vključuje poznavanje smučarskega bontona in seveda kakovostno smučarsko opremo. Pri tem so ključnega pomena smučarski čevlji.

Vse preveč pozornosti namenimo smučem in stilski kombinaciji

Nič ni narobe, če smo na smučišču radi videti šik in če želimo, da nas naša smučarska druščina na progi vedno prepozna po izstopajočih smučeh in opremi, vendar ne pozabimo na preostale elemente, ki jih prav tako potrebujemo za uživanje na belih strminah.

Izbira ustreznih smučarskih čevljev

Da bi izbrali ustrezne pancerje, ki se popolnoma prilegajo nogi, si morate za nakup vzeti dovolj časa. Pomembno je, da jih pomerite s posebnimi nogavicami, ki so oblikovane za smučanje. Zakaj bi pomerjali smučarske čevlje z navadnimi nogavicami, če pa jih nikoli ne boste nosili med smučanjem?

Priporočljivo je tudi, da pancer, ki se vam zdi primeren, v trgovini nosite vsaj 20 minut, saj boste šele takrat zares začutili njegovo strukturo. Ko smučate, jih imate obute tudi do osem ur. In saj veste, kako drugačen je občutek v nogi takrat kot pred začetkom smuke.

Najpomembneje je, da se ne odločite za prevelike smučarske čevlje. Ste vedeli, da kar 90 odstotkov smučarjev naredi tovrstno napako? Smučarski čevelj mora tesno objemati nogo, zato je tisti čevelj, ki vam je ravno prav, najverjetneje prevelik. Smučarski čevlji so na podlagi tega lahko celo nevarni prav zaradi nastalega prostora, kjer se noga prosto giblje in ni učvrščena. Stopalo je tako izpostavljeno prostemu gibanju, kar prinaša večje tveganje za zlom.

Smučarske čevlje se kupuje po mondo številkah, ki merijo dejanske centimetre stopala. Če je vaše stopalo dolgo 25 centometrov, je pravilna velikost čevlja 25 centimetrov. Za lažje pomerjanje lahko nogo vstavite v školjko čevlja tako, da se s konicami prstov dotikate školjke. Prostor, ki ostane zadaj, ne sme biti večji od 15 do 20 milimetrov. Morda se vam bo zdelo, da je smučarski čevelj premajhen, saj bo vaše stopalo v alternativnem položaju, vendar zaupajte meritvam. Presenečeni boste, kako majhen čevelj zares potrebujete.

Nikakor pa vas smučarski čevelj ne sme tiščati, saj boste v njem preživeli več ur skupaj oz. ves dan ali celo teden. Izberite smučarske čevlje, ki se dovolj tesno prilegajo vašemu stopalu in nogi, hkrati pa ne povzročajo bolečine ali žuljev po dvajsetih minutah poskusnega nošenja v trgovini.

Še posebej pozorni bodite pri otrocih!

Ko izbiramo smučarsko opremo za otroke, velikokrat razmišljamo o tem, da še rastejo in da če kupimo malo večje smučarske čevlje, jim bodo ti prav še naslednje leto. Napaka! S takšnim dejanjem povečamo nevarnost in možnost poškodbe.

Otroku ne kupite prevelikih smučarskih čevljev!

Smučarski čevlji glede na obliko stopala

Sodobne znamke so razvile različne modele smučarskih čevljev tudi glede na obliko stopala. Hervisove trgovine ponujajo pestro izbiro pancerjev za vsako obliko stopala, zato boste zagotovo našli tiste, ki se najbolj prilegajo vašemu. Obrnete se lahko tudi na njihove izkušene in strokovno usposobljene svetovalce, ki bodo poskrbeli, da boste odšli domov s smučarskimi čevlji ravno prave velikosti.

