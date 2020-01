Aluminij začel brez "obleganega" Martinovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izbranci Slobodana Gruborja so prekinili zimski premor.

Izbranci Slobodana Gruborja so prekinili zimski premor.

Nogometaši Aluminija, največjega pozitivnega presenečenja jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije, saj so prezimili na visokem drugem mestu, hkrati pa si zagotovili nastop v polfinalu pokala Slovenije, so v sredo opravili prvi letošnji trening. Trener Slobodan Grubor je na njem pogrešal Ilijo Martinovića in Stanleyja Amuzieja, ki se bosta soigralcem pridružila v petek.