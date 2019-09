Vijolični z vijolično mobilno aplikacijo

"Vijol'čno okrepitev z geslom en klub, ena čast, ena aplikacija" so razvili v sodelovanju z družbo Mastercard po uspešnem letu sodelovanja z iniciativo #ŽogaZbližuje in projektom Družini prijazen stadion.

Z aplikacijo je na voljo dostop do ekskluzivnih klubskih vsebin ter ugodnosti pri nakupih na stadionu in v Vijol'čni bajti. Nakup vstopnice iz domačega naslonjača za spodbujanje mariborskih nogometašev še nikoli ni bil preprostejši, vsi izdelki kluba pa so ravno tako na dosegu roke, sporočajo iz kluba.

"Zamudno in neprijetno čakanje na pijačo in hrano v vrsti je v Ljudskem vrtu z aplikacijo NK Maribor preteklost. Ob naročilu v aplikaciji in s plačilom s kartico so neprecenljivi trenutki tekme zagotovljeni. Naročeni izdelki bodo čakali na posebej označenem točilnem pultu," so sporočili iz kluba iz mesta ob Dravi.

Foto: NK Maribor

"Navijačem odslej omogočamo povezavo s klubom še nekoliko drugače: z dostopom do ekskluzivnih klubskih vsebin v vsakem trenutku in še z večjim udobjem ob spremljanju tekem v Ljudskem vrtu. Z novo aplikacijo NK Maribor in Mastercard lahko naročilo in plačilo želene hrane ter pijače izvedete brez čakanja v vrsti, kar s svojega sedeža na tribuni. Z doživetjem tekme nekoliko drugače: ob naročilu s sedeža in ob prejemu obvestila s prevzemom v baru s hrano in pijačo na najbližjem delu tribune," so aplikacijo predstavili v mariborskem klubu.

Aplikacijo sta Mastercard in NK Maribor zasnovala v partnerstvu s podjetjem Inova IT, s čimer se po besedah njegovega direktorja Simona Juriča "NK Maribor uvršča na prvo mesto tudi v digitalnem svetu".

Novost bo mogoče preizkusiti že na naslednji tekmi, ko bodo Mariborčani v sredo ob 20.15 v Ljudskem vrtu v 11. prvenstvenem krogu gostili velenjski Rudar.