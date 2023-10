V Mariboru narašča napetost, že danes bo znan Krznarjev naslednik

Čeprav se prah po odhodu Damirja Krznarja iz trenerskega stolčka NK Maribor še ni polegel, pa bo slovenski prvoligaš danes ob 18. uri že predstavil zamenjavo in novinca na trenerskem položaju mariborskega kluba. "Doslej smo verjeli, da se bo izšlo v dosedanji zasedbi. Zdaj sledi izbira novega trenerja, kar bo moja zadolžitev v prihodnjih dneh. Ekipa ima po predvidenem programu v torek prosto, naslednji skupni trening moštva bo v sredo. Poiskali bomo rešitev, ki bo najboljša za izhod iz krize, v kateri smo se znašli. Z željo, da bi bil novi trener čim prej prisoten na treningih. Iskanje novega trenerja sem začel takoj, časovnica potrditve bo odvisna od različnih dejavnikov, a verjamem, da bomo hitro začeli novo, predvsem pa uspešnejše poglavje," je še včeraj dejal športni direktor Maribora Marko Šuler, ki je tako ekspresno že našel novega glavnega trenerja, ki bo poskušal poskrbeti za zasuk v rezultatih štajerskega kluba.

Športni časnik Ekipa je danes poročal, da naj bi bil z naskokom prvi favorit za trenerski stolček Ante Šimundža. Šimundža je marca ostal brez mesta trenerja bolgarskega prvoligaša Ludogorca. Klub je prevzel januarja lani in ga popeljal do naslova prvaka, pred tem je uspešno vodil Muro, s katero je tudi osvojil naslov slovenskega prvaka v sezoni 2020/21. Dvainpetdesetletni nekdanji napadalec ima trenerske izkušnje tudi iz Gaka, Aluminija in tudi Maribora, ki ga je kot glavni trener vodil med letoma 2013 in 2015. Medtem pa je Sportklub kot drugo mogoče ime za trenersko mesto navedel Krunoslava Jurčića.

Ob tem je v zraku še vedno vprašanje, kakšen bo nadaljnji status Josipa Iličića, ki trenira po prilagojenem programu. Maribor je trenutno šele peti na prvenstveni lestvici, za vodilnim Celjem zaostaja že devet točk, že v soboto pa Mariborčane čaka nova zahtevna preizkušnja proti Muri.

