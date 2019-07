Triglav okrepil Elvedin Herić

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nemškem Augsburgu rojeni vezist Elvedin Herić je druga poletna okrepitev NK Triglav Kranj, so sporočili iz kluba. V pretekli sezoni je 22-letni osrednji vezist igral v drugi avstrijski ligi za Kapfenberg.

"Moram priznati, da sem res zadovoljen z minulo sezono, ko sem v Kapfenbergu igral zelo dobro, pa še poškodb nisem imel, kar je za športnika najbolj pomembno. Lahko rečem, da sem zelo dobro pripravljen, samozavesten in odločen, da upravičim zaupanje, ki mi ga je pokazal Triglav. Za zdaj zelo uživam, vse je v najlepšem redu. Hitro sem se vklopil v ekipo, soigralci so odlični nogometaši in ljudje, pa tudi trenerji delajo izjemen posel. Za topel sprejem sem jim hvaležen," je povedal Herić.

V minuli sezoni je na 24 ligaških tekmah dosegel dva zadetka in štiri asistence.

Prvo poklicno pogodbo je podpisal z FK Sarajevo, igral pa je tudi za mladinske reprezentance BiH.