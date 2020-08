Šušnjara iz Mure v Francijo

Šušnjara je bil član Mure od januarja 2018. V tem času je na 67 prvoligaških tekmah dosegel 13, na 11 pokalnih tekmah pa tri zadetke. Član Mure je bil še v 2. SNL, kjer se je na desetih tekmah enkrat vpisal med strelce.

"Prestop Luke Šušnjare je nova potrditev dobrega in ambicioznega dela kluba, ki se kaže v tem, da smo kljub negotovi situaciji, ki trenutno vlada v svetovnem nogometu in nasploh, dosegli dogovor o prestopu. Luki se zahvaljujemo za njegov doprinos k razvoju in uspehom NŠ Mura in mu želimo vse najboljše v nadaljevanju njegove kariere," je ob sklenitvi dogovora s francoskim drugoligašem za spletno stran pokalnih prvakov dejal predsednik Robert Kuzmič.

"Muri sem hvaležen za prekrasna skoraj tri leta, ki sem jih preživel v Prekmurju. Zahvaljujem se najboljšemu klubu in najboljšim navijačem v Sloveniji. Vsem želim veliko sreče v prihodnosti, za čarno-bejle bom stiskal pesti tudi v Franciji. Verjamem, da to ni adijo, ampak nasvidenje," pa je ob slovesu s Fazanerije sporočil Šušnjara.

