Slobodan Grubor ni več trener Aluminija

52-letni Rečan se od Kidričevega poslavlja po letu in pol dela. S hrvaškim strategom na klopi rdeče-belih je Aluminij v lanski sezoni Prve Lige Telekom Slovenije osvojil najvišjo uvrstitev v zgodovini kluba, ko je prvenstvo končal na petem mestu s 55 točkami.

"Ob koncu moje druge poti v Kidričevem se zahvaljujem vsem v klubu, ki so mi omogočili ponovno vrnitev na klop, da smo lahko z Nogometnim klubom Aluminij dokazali svoje dobro delo in s tem opravičili svoj prihod. Mislim, da sem v letu in pol dobro delal za klub in igralce. Ponosen sem na dosežke, ki smo jihbustvarili in so bili zgodovinski za Nogometni klub Aluminij. Posebej se zahvaljujem vsem svojim sodelavcem in vsem v klubu, ki so bili vsakodnevno na razpolago, posebej klubski legendi Toniju Pernatu. Klub je v mojem drugem obdobju izjemno napredoval v vseh pogledih, saj brez tega napredka ne bi bilo mogoče ustvariti rezultatov, ki smo jih," je v svojem zadnjem intervjuju za Nogometni klub Aluminij strnil misli Slobodan Grubor.

Na klopi rdeče-belih bo hrvaškega strokovnjaka zamenjal Oskar Drobne, ki je že vodil popoldanski trening. 45-letni Celjan je nazadnje sedel na klopi drugoligaša iz Radomelj, s katerimi je ob prekinitvi 2. SNL zasedal vrh prvenstvene lestvice.

Preberite še: