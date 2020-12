Mura v drugem polčasu pokazala zobe in prišla do pričakovane zmage

Zaradi sneženja v prejšnjih dneh sta se ekipi Aluminija in Mure borili na igrišču z zeleno-rjavimi zaplatami, na katerih so se predvsem v drugem polčasu bolje znašli Sobočani, ki so s tretjo zmago na zadnjih štirih tekmah vsaj začasno skočili na vrh lestvice. Aluminij pa ostaja predzadnji.

Domači so povedli v 22. minuti, potem ko je v kazenskem prostoru z leve z diagonalnim strelom zadel Alen Krajnc in tako zadel tretjič na svojih zadnjih dveh tekmah. V 33. minuti so imeli domači novo lepo priložnost, v kazenskem prostoru je streljal Mihael Klepač, Marko Zalokar pa je žogo odbil, na koncu pa jo je izpred golove črte izbil Matic Maruško. V 35. minuti je bil z roba kazenskega prostora nenatančen Marcel Čermak.

Trener Mure Ante Šimundža je lahko po zmagi v Kidričevem zelo zadovoljen. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 48. minuti so Sobočani prvič resneje zagrozili, od daleč je poskusil Luka Bobičanec, vratar domačih Luka Janžekovič pa je bil na mestu. Prav Bobičanec pa je poravnal izid s svojim petim golom sezone, potem ko je v 51. minuti sprožil z roba kazenskega prostora, žoga pa je na koncu Janžekoviču spolzela čez golovo črto.

V drugem polčasu odločnejši gosti so povedli osem minut pozneje, po podaji Andrije Filipovića z leve strani je v osrčju kazenskega prostora zadel Kai Cipot. Po tem zadetku pa so spet bolj zavzeto zaigrali tudi domači in med drugim v 68. minuti v vse bolj gosti megli zadeli prečko po poskusu Klepača z roba kazenskega prostora. Kot pa se je izkazalo, je bilo to tudi vse, kar je še uspelo domačim.

Aluminij bo v 17. krogu prihodnjo soboto gostil Bravo, Mura pa bo dan pozneje gostila Domžale.

Aluminij : Mura 1:2 (1:0)

Športni park, brez gledalcev, sodniki: Obrenović, Kordež, Vojska.



Strelci: 1:0 Krajnc (22.), 1:1 Bobičanec (51.), 1:2 K. Cipot (59.).



Aluminij: Janžekovič, Azemović, Krefl (od 83. Maletić), Petek, Jakšić, Klepač, Krajnc, Čermak, Štusej (od 69. Matjašič), Grajfoner (od 69. Kim), Prša.

Mura: Zalokar, Gorenc, Maruško (od 46. Šturm), Karničnik, Kouter, Brkić (od 46. Horvat), Travner, Kous (od 72. Marič), Bobičanec, Filipović (od 88. Štrakl), K. Cipot (od 81. Žižek).



Rumeni karton: Krajnc.

Potek tekme v živo: