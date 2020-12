Prvaki so se tik pred zdajci izognili tretjemu porazu v nizu

Obračun med celjskimi in ljubljanskimi nogometaši ni navdušil, po hudem boju pa se je v mestu ob Savinji končal brez zmagovalca. Celjani in Ljubljančani so tekmo odigrali brez pomoči svojih trenerjev. Domači strateg Dušan Kosić je v samoizolaciji po okužbi z novim koronavirusom, gostujoči Dino Skender pa je zavoljo kazni tekmo spremljal na tribuni tukajšnjega stadiona Arena Z'dežele.

Državni prvaki iz Celja so že v svojem prvem napadu nevarno zapretili in bili streljaj oddaljeni od vodstva. Po prostem strelu z desne strani je bil v ljubljanskem kazenskem prostoru najvišji Dušan Stojinović, po njegovem strelu z glavo pa je žoga zadela okvir vrat.

V nadaljevanju so jalovo terensko premoč imeli Ljubljančani, a si prave priložnosti niso priigrali, medtem ko so Celjani v 17. minuti izpeljali kombinirano akcijo, strel Filipa Dangubića z desetih metrov pa je bil nenevaren za vratarja Žigo Freliha.

Uvodoma dokaj nenevarna Olimpija je prvo resno akcijo uprizorila v 21. minuti, ko je Đorđe Ivanović "premešal" celjsko obrambo, a se je namesto strela odločil za podajo, nevarnost pa so domači nogometaši pravočasno odpravili.

Andres Vombergar je odlično strelsko formo potrdil tudi v Celju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Le šest minut kasneje pa so Ljubljančani povedli. Po predložku z leve strani je domača obramba naredila grobo napako pri odbijanju žoge, darilo pa je izkoristil Andres Vombergar in iz neposredne bližine zatresel mrežo nemočnega domačega vratarja Matjaža Rozmana.

V 30. minuti je bil v bliskovitem nasprotnem napadu Ivanović malenkostno nezbran v končnici akcije. V finišu prvega polčasa so Celjani nekoliko bolj pritisnili proti ljubljanskim vratom, po kombinirani akciji Dangubića in Matica Vrbanca pa je nevarnost odpravil Goran Milović.

Celjani so v začetku drugega polčasa pritisnili proti ljubljanskim vratom in imeli terensko premoč, Ljubljančani pa so se organizirano branili. V vsebinsko ne preveč bogati tekmi je bilo tako do 86. minute, ko je domači napadalec Mičo Kuzmanović z leve strani prodrl v ljubljanski kazenski prostor in z natančno odmerjenim strelom z desetih metrov izenačil na 1:1.

Ljubljanska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Tabor Sežano, celjska pa bo gostovala v Novi Gorici. Obe tekmi bosta v soboto, 12. decembra. Celjska zasedba bo pred tem v sredo, 9. decembra v Sežani igrala še zaostalo tekmo 15. kroga PLTS.

Celje : Olimpija 1:1 (0:1)

Arena Z'dežele, brez gledalcev, sodniki: Kajtazović, Žunič, Gabrovec.



Strelca: 0:1 Vombergar (27.), 1:1 Kuzmanović ((86.).



Celje: Rozman, Zaletel, Kadušić, Brecl, Stojinović, Benedičič, Vrbanec (od 76. Rorič), Šporn, Novak (od 85. Pungaršek), Dangubić, Kuzmanović.

Olimpija: Frelih, Andrejašič (od 80. Fink), Korun, Marin, Milović, Pavlović, Elšnik, Kvesić (od 61. Caimacov), Močinić, Vombergar, Ivanović (od 74. Bosić).



Rumeni karton: Dangubić, Kadušić; Vombergar, Marin, Milović, Fink.

