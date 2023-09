Po 13 letih bo spet oblekel dres Kopra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jelenič je prav pri Kopru začel poklicno kariero, nato pa se na začetku leta 2011 preselil k italijanski Genoi. V Italiji je zastopal še barve Padove, Livorna, Carpija, po vrnitvi k Padovi pred tremi leti pa mu je 1. julija letos potekla pogodba.

Nov izziv je našel v domovini. Za Koper je na prvoligaških zelenicah zbral 12 nastopov, po dva je zbral še v pokalu in v kvalifikacijah za ligo prvakov.

Največ tekem je v karieri odigral v italijanski drugi ligi, in sicer 160. Zabil je 12 golov in prispeval 15 podaj. Dvakrat je v dresu Genoe nastopil tudi v serie A v sezoni 2010/11. Skupaj je v članski konkurenci zbral 347 nastopov in dosegel 34 golov.