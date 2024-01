Omladič ostaja v Kopru

Slovenski nogometni prvoligaš Koper bo še naprej lahko računal na 34-letnega vezista Nika Omladiča. Kot so sporočili iz kluba, je nogometaš, ki je lani poleti prišel v Koper, podaljšal pogodbo do poletja 2025.

"Srečen sem v Kopru, kar je najbolj pomembno, zato je bila odločitev lahka," je dejal Omladič. Ta je v karieri igral za številne klube, med njimi so Hallescher, velenjski Rudar, Hansa Rostock, Greuther Fürth, Eintracht Braunschweig in Olimpija.

"Igralca, kot je Nik, je privilegij imeti v ekipi. Zelo sem vesel, da je še za leto in pol podaljšal pogodbo," pa je dodal športni direktor Kopra Ivica Guberac.

Koprčani, ki jih po novem vodi Aleksandar Radosavljević, so sicer pozimi nekoliko prevetrili ekipo, med drugimi sta odšla Maks Barišić in Ramazan Orazov, v ekipo pa so pripeljali Ahmeda Francka Sidibeja, Frana Tomeka, Petra Petriška in Tina Blaža Lauša.

