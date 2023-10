Olimpija ima novega trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija, ki se je v petek tudi uradno razšla s portugalskim strategom Joaom Henriquesom, ima novega trenerja. Kot poročata Sportklub in EkipaSN, se je na trenerski stolček slovenskih prvakov usedel Zoran Zeljković, ki je do zdaj vodil Koper. V igri za vodenje nogometašev Olimpije je bil dolgo časa tuji strokovnjak, na koncu pa so se odločili za domačo moč. Športni direktor Kopra Ivica Guberac je že v torek za EkipoSN potrdil, da se z Olimpijo dogovarjajo o višini odškodnine prestopa, v torek pozno zvečer pa naj bi strani dosegli dogovor. Odškodnina naj bi na koncu znašala 150 tisoč evrov, Zeljković pa naj bi ljubljanske nogometaše vodil že na današnjem treningu.

Zeljković je v Koper prišel leta 2021, le nekaj tednov po tem, ko bi z novomeško Krko skoraj preselil kanarčke v drugo ligo. Na trenerskem stolčku Kopra je takoj opozoril nase, saj je z ekipo osvojil naslov pokalnega prvaka. Koper je skupno vodil na 92 tekmah, v sezoni 2021/22, ko se je veselil pokalnega naslova, pa je osvojil tudi drugo mesto v 1. SNL. 43-letni trener bo uradno v novi vlogi predstavljen v petek.

Vrzel v Kopru po odhodu glavnega trenerja bo zdaj vsaj začasno zapolnil Safet Hadžić, kar je za EkipoSN potrdil tudi Guberac.

