NZS odobril novih 317.335 evrov pomoči, klubom že več kot milijon

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je odobril novih 317.335 evrov pomoči in klubom tako namenil že več kot milijon, s katerimi želi zveza nekoliko olajšati delovanje v času pandemije novega koronavirusa. To je četrti paket pomoči, so sporočili iz NZS.

Člani IO NZS so še sklenili, da bodo ob izvajanju priporočil za preprečevanje okužb skušali izpeljati in zaključiti nogometna tekmovanja.

V četrtem paketu bo NZS med klube in medobčinske nogometne zveze sredstva razdelila med drugim za sofinanciranje stroškov nadomestil za uradne osebe in potne stroške v jesenskem delu tekmovanji, kotizacij za vodenje tekmovanj in stroškov najema led panojev. Sprejeli so tudi sistem sofinanciranje ženskih nogometnih klubov.

