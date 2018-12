Novo leto, nov začetek: kdo bo sedel na vroči stol?

Krčani so sezono začeli solidno. V prvem krogu so sicer izgubili z Domžalami, potem pa so vzeli točko Olimpiji, Rudarju in Celju, nato so na Fazaneriji z 1:0 šokirali še Muro. Krčani so nato nanizali več slabših rezultatov, zmagali niso kar devet krogov, nato so bili znova boljši od Prekmurcev. Tretje zmage so se Štajerci veselili že pod vodstvom začasnega trenerja Radovana Karanovića.

Krško je po 19 krogih na zadnjem, desetem mestu prve lige. Krčani so na 19 tekmah le trikrat zmagali, šestkrat so igrali neodločeno, nanizali pa so deset porazov. A na lestvici je še vse daleč od odločenega. Krčani za devetim Triglavom zaostajajo le točko, zmago prednosti pa ima pred njimi Rudar.

Odlična forma Volaša in da Silve premalo

Kljub zvezdniški zasedbi v napadu, kjer nase opozarjata Marco da Silva in Dalibor Volaš, ima Krško daleč najmanj učinkovit napad v ligi. Od skupno le 14 zadetkov, s čimer so jih Krčani dosegli kar 41 manj od vodilnega Maribora, sta jih več kot polovico prispevala da Silva in Volaš. Francoz je v tej sezoni zadel štirikrat, vsi goli pa so navdušili nogometno javnost. Tudi koprski nogometaš je v tej sezoni zadel štirikrat, skupaj pa je 31-letni napadalec že 90-krat zatresel mrežo nasprotnih ekip v prvi ligi.

Eden od norih zadetkov Marca da Silve:

V pokalu izpad v četrtfinalu

Krčanom je nekoliko bolje kazalo v pokalnem tekmovanju. V prvem krogu so s kar 8:0 odpihnili tretjeligaša Turnišče, v osmini so nadigrali še Celje (3:0). Med najboljšimi osmimi ekipami je Krčanom zmanjkalo nekoliko sreče, saj so po dveh remijih in zaradi manj golov v gosteh morali priznati premoč letos odlično razpoloženemu Aluminiju.

Šćulac odšel, Karanović do novega leta

Alen Šćulac je novembra Krškemu pomahal v slovo. Foto: Mario Horvat/Sportida Zaradi slabih rezultatov se je klub 15. novembra še razšel s trenerjem Alenom Šćulcem, ki ni izpolnil pričakovanj z vrha kluba. "Glede na te pogovore in trenutno stanje na lestvici se je vodstvo kluba odločilo, da članska ekipa potrebuje spremembo, in se odločilo za potezo, za katero mislimo, da je v tem trenutku najboljša," so takrat zapisali odgovorni v klubu.

Do konca jesenskega dela je člansko ekipo vodil pomočnik nekdanjega trenerja Krškega, Karanović, ob pomoči Milana Đuričića pa krivulje rezultatov v zadnjih treh krogih oziroma mesecu dni ni obrnil navzgor. Po odhodu so Krčani najprej prejeli zaušnico vodilnega Maribora (3:0), nato je sledila zmaga nad Gorico, Krško pa je jesenski del končalo s porazom proti Domžalam.

V spomladanski del z novo zasedbo Predsednik NK Krško Zoran Omerzu pričakuje, da bo novi trener znal razvijati tudi mlade igralce. Foto: Twitter

Čeprav se z nezadržno hitrostjo približuje začetek novega leta, do danes še ni znano, kdo bo sedel na klop zadnjeuvrščenega kluba jesenskega dela. "Še letos želimo najti trenerja, za katerega bosta prioriteta delo in povečano število individualnih treningov. Spomladi bomo morali malce varčevati, stisniti pasove in krepiti ekipo tudi prek lastnih rezerv," je napovedal predsednik Krškega Zoran Omerzu.

Krško tako še išče pravega kandidata, pri izboru tudi ni omejeno z zadržkom, ali naj bo to domači ali tuji strokovnjak. "Pomembno je le, da je pripravljen trdo delati in ustvariti kakšnega novega nogometaša," je Omerzu razkril cilj, ki bo všeč zlasti mlajšim, ambicioznim igralcem iz domačega okolja.

V spomladanskem delu se bo razmerje med domačimi in tujimi igralci malce popravilo v prid Slovencev. Ob koncu jesenskega dela se je namreč klub sporazumno razšel s štirimi nogometaši, prav vsi prihajajo iz tujine. Krško so zapustili Hrvat Nikola Mandić, nogometaš iz BiH Slavko Brekalo, Estonec Aleksandr Kulinitš in Američan Macario-Hing Glover.