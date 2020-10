Odpisani napadalec Maribora, ki je v Kopru postal golgeter

"Lačen sem tekem. Vesel sem, da igram. Na vsaki tekmi dajem vse od sebe. Lačen sem golov. Upam, da bomo uspešni tudi na naslednjih tekmah," pravi Nardin Mulahusejnovič, ki je v dveh letih kot član Maribora zbral le 210 minut in zabil en gol, v Kopru pa je po 549 minutah igre že pri petih golih in je trenutno celo prvi strelec Prve lige Telekom Slovenije.

"Vsi skupaj delajo, da potem jaz dajem gole. Zelo sem jim hvaležen in sem vesel. Moje delo je, da zabijam zadetke," je še povedal mladi, 22-letni bosanski napadalec, ki ga je v Maribor leta 2018 iz Zrinjskega pripeljal Zlatko Zahović, a pod vodstvom najprej Darka Milaniča in potem Sergeja Jakirovića ni dobil prave priložnosti za igro, tako da se je letos poleti odločil za selitev na Bonifiko, kar se je izkazalo za zadetek v polno.

Bo odlično strelsko formo potrdil tudi v Ljudskem vrtu?

Zelo učinkovit je sploh v zadnjih tekmah, saj je v treh nastopih zabil štiri gole. Enega pri porazu z Muro z 1:3, enega ob remiju z Aluminijem z 1:0 in dva pri zmagi z 2:0 nad Domžalami v zadnjem prvenstvenem krogu. Strelski niz bo skušal nadaljevati že v soboto, ko ga s Koprčani, ki so z devetimi točkami trenutno na šestem mestu lestvice, čaka gostovanje pri njegovem nekdanjem klubu v Ljudskem vrtu, ki je z 12 točkami na drugem mestu.

Aleksander Rajčević je za Maribor igral kar deset let. V tem času je v vijoličastem dresu zbral 302 nastopa. Z Mariborčani se je veselil sedmih prvenstvenih lovorik in z njimi dvakrat zaigral v ligi prvakov. Foto: Vid Ponikvar

V Kopru igrajo še trije nekdanji člani Maribora

Ni pa Mulahusejnović edini nekdanji član Maribora, ki v tej sezoni igra v vrstah povratnika v prvoligaško druščino z Obale. Še veliko večji pečat so tam pustili trije preostali nekdanji mariborski nogometaši v vrstah Kopra.

Zagotovo največji Aleksander Rajčević, ki je za Maribor igral celo desetletje in se letos vrnil nazaj v svoje Koper. Dare Vršič je na Bonifiko po petih letih igranja za Mariborčane prišel pred letom in pol. Matej Palčič je za Maribor igral med letoma 2016 in 2018, potem pa se letos po epizodi na Poljskem in v Moldaviji vrnil v Koper.