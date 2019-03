Maribor zapravil novi točki

Mariborčani so niz neporaženosti resda podaljšali na deset tekem, a posebej zadovoljni po današnji predstavi ne bodo. Povedli so v uvodu drugega polčasa, a so nato Celjani povsem zasluženo prišli do točke, nenazadnje so imeli 23 poskusov strelov, na drugi strani Maribor, pri katerem so manjkali Jasmin Mešanović, Luka Uskoković, Marko Šuler in Jan Mlakar, le šest, od tega pa le enega v okvir vrat. Maribor ima zdaj osem točk prednosti pred drugouvrščeno Olimpijo, Celje pa se je točkovno izenačilo s tretjeuvrščenimi Domžalami.

Čeprav so bili v polju malce boljši in z večjo posestjo žoge, so bili Mariborčani v prvem polčasu nekonkretni, dvakrat so merili precej nenatančno, v 23. minuti pa zapravili izjemno obetavno priložnost, ko je Dino Hotić žogo povlekel v kazenski prostor, skušal jo je oddati na desno proti samemu Luki Zahoviću, a je bila podaja preslaba, tako da mariborski napadalec žoge ni ujel.

Na drugi strani so Celjani poskušali precej večkrat, a tudi oni niso posebej ogrozili vrat Kenana Pirića, omeniti velja poskus Daria Vizingerja, ko je v osmi minuti žogo poslal malo previsoko, in Lovra Cveka s prostega strela v 17. minuti, ko je bil Pirić na pravem mestu.

Vratar Maribora Kenan Pirić je postregel z nekaj izjemnimi obrambami. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Zato pa so vijolični silovito začeli drugi polčas, saj so kmalu po uvodu povedli. Sprva je Mitja Viler podal do Luke Zahovića, ta pa je našel Gregorja Bajdeta, ki je na svoji prvi spomladanski tekmi zadel za 1:0.

Po zadetku pa so domači "nehali" igrati, izbranci Dušana Kosića pa so začeli vrstiti priložnosti. Tako je v 54. minuti poskusil Janez Pišek, v 61. minuti je Žan Zaletel žogo poslal malo čez gol, mariborski vratar je posredoval v 63. minuti po poskusu Mitje Lotriča, v 72. minuti po strelu z glavo Vizingerja, v 82. pa je najprej žogo po nevarnem poskusu odbil v kot, zatem pa prejel zadetek.

Takrat je iz levega kota podal Rudi Požeg Vancaš, Žan Benedičič pa je na drugi vratnici iztegnil nogo in žogo potisnil v mrežo z 1:1. Že v sodniškem dodatku so Celjani še enkrat resno zagrozili, Pirić pa je tik pred golovo črto ustavil poskus Zaletela.

Mariborčani bodo v 25. krogu v soboto gostovali v Kranju, Celjani pa bodo gostili Domžale.

Maribor : Celje 1:1 (0:0)

Stadion Ljudski vrt, gledalcev 4000, sodniki: Jug, Žunič in Vidali.



Strelca: 1:0 Bajde (46.), 1:1 Benedičič (82.).



Maribor: Pirić, Milec, Rajčević, Ivković, Viler, Cretu, Pihler, Hotić (od 74. Kramarič), Bajde (od 56. Santos), Tavares, Zahović.

Celje: Jurhar, Brecl, Travner, Zaletel, Vidmajer, Cvek, Pišek, D. Štraus (od 56. Benedičič), Požeg Vancaš, Lotrič, Vizinger.



Rumeni kartoni: Pihler, Kramarič; Travner, Benedičič, Lotrič.

Potek tekme v živo:

Konec tekme! Štajerski derbi se je končal brez zmagovalca. Maribor ima po novem "le" še osem točk prednosti pred Olimpijo.



91. minuta: veliki priložnosti za Celje. Najprej Žan Benedičič, potem še Dario Vizinger nista uspela spraviti žogo v mrežo. Ostaja pri 1:1.



Gol Žana Benedičiča:





GOOOL! No, pa smo dočakali izenačenje. Po kotu je v 82. minuti zadel Žan Benedičič.



82. minuta: zdaj so bili nevarni Celjani. Pri žogi je bil Rudi Požeg Vancaš in streljal, a je žoga končala v kotu.



80. minuta: pri Mariboru je do strela prišel rezervist, Brazilec Felipe Santos in le za las zgrešil okvir vrat.



Obramba Kenana Pirića:





72. minuta: po strelu Daria Vizingerja z glavo se je z izjemno obrambo izkazal vratar Kenan Pirić in poskrbel, da Maribor še naprej vodi.



64. minuta: Celjani, ki so veliko bolj konkretni od Maribora, so prišli do strela. Z roba kazenskega prostora je poizkusil Mitja Lotrić, a je vratar Maribora Kenan Pirić žogo odbil v kot.



Gol Gregorja Bajdeta:



GOOOL! No, pa se je v Ljudskem vrtu začelo dogajati. Po vsega pol minute igre v drugem delu so vijoličasti iz prve priložnosti zadeli. Po podaji Luke Zahovića z leve strani se je med branilce Celja pretihotapil Gregor Bajde, prišel do žoge in spretno zadel.



Začenja se drugi polčas! Maribor v prvem ni pokazal kaj prida, bo v drugem delu igre drugače?



Polčas! Res nezanimivo tekmo spremljamo v Ljudskem vrtu, kjer se je zbralo precej gledalcev, ki pa ob tem, kar so na igrišču pokazali nogometaši obeh ekip, niso ravno uživali. Maribor za zdaj v okvir vrat Celja ni sprožil niti enega samcatega strela!



45. minuta: šele v zaključku prvega polčasa je Maribor prvič poizkusil. Od daleč je streljal Dino Hotić, a je žoga zletela prek vrat.



30. minuta: pol ure igre za nami v Mariboru, rezultat pa še vedno 0:0. Tudi sicer brez večjih priložnosti na obeh straneh, čeprav so domači boljši.



15. minuta: za nami je prvih 15 minut igre. V Ljudskem vrtu še nismo videli kaj preveč razburljivega.



Tekma se je začela! S sredine igrišča so krenili nogometaši Maribora.



Dober dan! Javljamo se iz Ljudskega vrta, kjer nas čaka štajerski derbi. Maribor se bo skušal z novo zmago Olimpiji spet oddaljiti na deset točk razlike na vrhu lestvice, medtem ko Celjani upajo, da iz Maribora prinesejo vsaj točko.