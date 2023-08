Kopru najvišja disciplinska kazen po uvodu sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Namestnik disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije Bojan Kitel je po 1. krogu nove sezone Prve lige Telemach Kopru naložil kazen v višini 700 evrov. Razlog za to so večkratno prižiganje bakel, metanje teh na igralno površino in povzročitev prekinitve tekme proti Olimpiji.