Koper premagal Domžale in jih preskočil na lestvici

Izbranci Mirana Srebrniča so po nizu treh tekem brez zmage le vpisali tri točke, spet pa je bil glavni junak Nardin Mulahusejnović, ki je dosegel oba zadetka. Domžalčani, ki so pogrešali Arnela Jakupovića, Tilna Klemenčiča, Tončija Mujana, Mattiasa Käita in Svena Šoštariča Kariča, pa so doživeli drugi poraz na zadnjih treh tekmah. Koper je z drugo zmago v prvenstvu na lestvici za točko prehitel današnjega tekmeca.

Koprčani so odločneje odprli tekmo, prvič dvakrat zagrozili v deveti minuti, v 16. minuti pa se je v ugodnem položaju za neoviran strel znašel Marko Pejić, a je zgrešil nekoliko z leve strani.

Deset minut pozneje pa je Senijad Ibričić naredil napako ob podaji, do žoge je prišel Dare Vršič, ki jo je nato oddal samemu Nardinu Mulahusejnoviću, ta pa je nato s 13 metrov dosegel svoj četrti gol sezone. V 34. minuti je do strela po protinapadu prišel Bojan Knežević, a je bil premalo natančen.

Zato pa je bil v 52. natančnejši in srečnejši spet Mulahusejnović, potem ko je v mrežo iz bližine pospravil odbito žogo po podaji Maksa Barišića z leve strani. Koprski napadalec je s tem prevzel prvo mesto na lestvici strelcev.

V 56. minuti je imel Pejić izjemno priložnost za 3:0, ko je iz bližine sprožil z glavo, Grega Sorčan pa je preprečil veselje koprskemu nogometašu. Do konca z izjemo nekaj bolj ali manj nenevarnih strelov na obeh straneh ni bilo več prave priložnosti, tako da so se polnega izkupička veselili Primorci.

Koper bo v 8. krogu v soboto gostoval v Mariboru, Domžale pa bodo dan pozneje gostile Muro.

Koper : Domžale 2:0 (1:0)

Stadion Bonifika, brez gledalcev, sodniki: Borošak, Benc, Friš.



Strelec: 1:0 Mulahusejnović (26.), 2:0 Mulahusejnović (52.).



Koper: Vargić, Rajčević, Jozinović (od 69. Mišić), Vršič (od 84. Bešir), Palčič, Knežević, Žužek, Barišić (od 62. Krajinović), Dodlek, Pejić (od 69. Čirjak), Mulahusejnović (od 70. Spinelli).

Domžale: Sorčan, Sikošek, Vuklišević, Dobrovoljc, Žinič, Husmani, Pišek (od 61. Podlogar), Svetlin (od 79. Urbančič), Ibričić, Sikimić (od 61. Vuk), Kolobarić.



Rumena kartona: Barišić; Vuklišević.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Koper je tekmo mirno pripeljal h koncu in prišel do zaslužene zmage. ŠE druge v prvenstvu v tej sezoni, z novimi tremi točkami pa je na lestvici skočil nad Domžale.



VIDEO: spektakularna obramba Ivana Vargića:





66. minuta: zdaj pa se je na drugi strani izkazal vratar Ivan Vargić. Hrvat v vratih Kopra je lepo obranil zelo atraktiven strel Slobodana Vuka, ki je bil blizu znižanju zaostanka Domžal.



VIDEO: spektakularna obramba Gregorja Sorčana:





56. minuta: kakšna priložnost za Koper, ki bi skorajda prišel do vodstva s 3:0. Marko Pejić je z nekaj metrov močno streljal z glavo, a se je s sijajno obrambo izkazal vratar Domžal Gregor Sorčan.



VIDEO: drugi gol Nardina Mulahusejnovića:





GOOOL!!! Koper je na Bonifiki v 52. minuti povišal vodstvo, strelec pa spet Nardin Mulahusejnović, nekdanji član Maribora, ki je prišel še do petega prvenstvenega gola sezone in je zdaj na vrhu lestvice strelcev sam. Ni mu bilo težko zadeti, le odbitek po predložku Maksa Barišiča z leve strani je pospravil v mrežo, a ob tem pokazal instinkt pravega napadalca. Spet je bil ob pravem trenutku na pravem mestu.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas čaka v drugih 45 minutah? Trenerja ob polčasu nista menjala.



POLČAS! Za nami je prvi del dogajanja na Bonifiki, kjer ni gledalcev. Če bi bili, bi bili zadovoljni. Koper namreč vodi z 1:0 in je na dobri poti, da pride do druge zmage sezone. Prve na svojem stadionu.



34. minuta: Koper je imel na voljo še en protinapad za povišanje vodstva, a tokrat ni zadel. Zaključil ga je Bojan Knežević, ki pa je streljal mimo domžalskih vrat.



VIDEO: gol Nardina Mulahusejnovića:





GOOOL!!! Po napaki Domžal na sredini igrišča so Koprčani izkoristili darilo gostov in v 26. minuti prišli do vodstva. Po podaji Dareta Vršiča je zanj poskrbel Nardin Mulahusejnović. Nekdanji bosanski napadalec Maribora je prišel že do četrtega prvenstvenega gola sezone in skočil na vrh lestvice strelcev.



15. minut: po uvodnih 15 minut igre še vedno 0:0 in tudi brez večjih priložnosti.



ZAČETEK! V Kopru se je začelo. S sredine igrišča so krenili domžalski nogometaši.



Pred tekmo:

Reprezentančnega premora je konec, prvoligaški klubi nadaljujejo maraton. Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila v Kopru. Prvič po letu 2017 se bosta za prvoligaške točke pomerila Koper in Domžale. Gostitelji bodo skušali izkoristiti prednost domačega igrišča in na prazni Bonifiki, priljubljenem stadionu za pripadnike rumene družine, saj so na njem proslavljali zadnjo lovoriko (pokal 2017), odpraviti Djuranovićevo četo. Kanarčki med reprezentančnim premorom niso mirovali, ampak v torek v Kidričevem nadaljevali prekinjeno tekmo šestega kroga Prve lige Telekom Slovenije. Osvojili so točko (1:1), na tekmi pa zapravili kar nekaj zelo zrelih priložnosti, tako da so konec srečanje pričakali z mešanimi občutki.



"Analizirali smo nasprotnika, gre za dobro ekipo. Naš prvotni cilj je ponoviti predstavo iz Kidričevega, kjer smo bili boljši. Od igralcev zahtevam takšno energijo, kot so jo pokazali v torek. Če bo tako, bomo nevarni in si ustvarili priložnosti. Upam, da bomo imeli malo več sreče, kot smo je imeli do zdaj," pred srečanjem z Domžalami, ki se bo začel ob 15.45, razmišlja trener Kopra Miran Srebrnič. Upa, da bo sreča danes bolj naklonjena Koprčanom kot je bila v Kidričevem.



Danes se obeta posebna tekma za kapetana Domžal Senijada Ibričića. Prvič bo v dresu Domžal gostoval pri nekdanjem klubu, pri katerem je vzljubil slovensko nogometno prvenstvo, prvi nastop pa bi lahko po vrnitvi v mesto ob Kamniški Bistrici vpisal tudi povratnik Gaber Dobrovoljc: "Borili se bomo za vsako žogo in dali vse od sebe, da domov odnesemo vse tri točke. Prizorišče bo Bonifika, nanjo imam zares odlične spomine in verjamem, da bo temu tako tudi po sobotnem srečanju," se branilec rad spominja zadnje tekme, ki jo je odigral na Bonifiki, ko je 31. maja 2017 z Domžalami osvojil pokalno lovoriko.



Obeta se tudi obračun mladih napadalcev, ki v tej sezoni spadata med najbolj učinkovite strelce. Tako Nardin Mulahusejnović (Koper) kot Dario Kolobarić (Domžale) sta dosegla že tri zadetke. Več jih je v prvi ligi dal le "srbski zmaj" Đorđe Ivanović (4).