Kdo je najboljši nogometaš te sezone? #video

"Najpomembnejše je to, da je glasovalo več kot dvesto nogometašev. Ogromno pomeni, ko te izberejo nasprotniki. Proti njim igraš, oni pa zate glasujejo, kar pokaže, koliko te cenijo," pravi Senijad Ibričić. Drugi finalist Saša Ivković pri Partizanu ni dobil priložnosti, v Mariboru pa je nepogrešljiv. Izpustil je samo eno ligaško tekmo, s sedmimi goli pa je najboljši strelec med branilci. "Ni preprosto tolikokrat zadeti kot branilec. Po drugi strani je naša obramba najboljša, mislim pa, da lahko Ivković igra še boljše," je prepričan njegov trener in strateg Maribora, Darko Milanič.

Edini Slovenec med finalisti je Rudi Požeg Vancaš. V dresu Celja je postal reprezentant, s 14 goli je v igri za naziv najboljšega strelca sezone. "Veliko dobrih igralcev je dobilo to nagrado, s pomočjo tega so si zgradili tudi kariero. Upam in nekako v podzavesti tudi verjamem, da mi to lahko uspe," pravi Požeg Vancaš.

Kdo bo trener sezone?

Spins bo nagrade podelil še v šestih drugih kategorijah, med drugim tudi za trenerja sezone. Finalisti so trener Mure Ante Šimundža, domžalski strateg Simon Rožman in prvi mož trenerskega štaba novih državnih prvakov Milanič. "Meni največ pomeni to, da smo prvaki. Nominacija gor ali dol, to je stvar drugih. Meni je važno, da opravim svoje delo," pravi mariborski strateg.

Trenutek slave bodo imele tudi nogometašice. Nominiranke Špela Kolbl, Anja Prša in Špela Rozmarič so postale prvakinje s Pomurjem in to z razliko v golih 147:12. Kolblova, prva strelka lige, jih je zabila kar 43. Prenos gala večera iz ljubljanske Opere se v nedeljo na Planetu začne ob 20. uri.

Nogometna gala v živo

V nedeljo, 19. maja, bo potekala Nogometna gala, svečana prireditev v ljubljanski Operi, na kateri bodo razglasili najboljšega nogometaša Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2018/2019, izbrali pa bodo tudi najboljšega trenerja in idealno enajsterico sezone. Prireditev, ki se bo začela ob 20. uri, si boste v neposrednem televizijskem prenosu lahko ogledali na Planetu. Že ob 18. uri pa boste lahko na Sportalu sledili neposrednemu prenosu dogajanja z rdeče preproge, na kateri bomo spremljali prihod povabljencev.

