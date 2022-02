Kdo je najboljši nogometaš in trener 1. SNL? Glasujte!

Če vam je všeč prvoligaški nogomet v Sloveniji in bi radi sodelovali v glasovanju za najboljšo enajsterico, nogometaša in trenerja 1. SNL, potem lahko oddate svoj glas, ki bo pomagal pri končnem izboru. Glasovanje poteka na strani https://spins11.si .

S spletnim glasovanjem javnosti (navijačev) se je na https://spins11.si začel izbor za najboljšo enajsterico nogometašev 1. SNL (SPINS XI), za najboljšega nogometaša 1. SNL in najboljšega trenerja 1. SNL, prvo glasovanje pa velja za jesenski del prvenstva tekmovalne sezone 2021/2022 v Sloveniji.

Izbor najboljšega nogometaša v Sloveniji so člani sindikata SPINS prvič izvedli leta 2004, naslednje leto pa so po vzoru svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPRO izbirali tudi najboljšo enajsterico sezone, kar se je ohranilo vse do danes. V izborih sindikata SPINS sta največjo težo vedno imela mnenje in glas nogometašev, ki sposobnosti svojih kolegov vsak prvenstveni krog preverjajo neposredno na igriščih, enako pa velja tudi za trenerje.

Do konca sezone 2021/2022 bo glasovanje mogoče vsak mesec in se bo končalo pred iztekom tekmovalne sezone, ko se bodo za končni izbor sešteli vsi glasovi.

Priznanje za najboljšega trenerja 1. SNL v sezoni 2021/22 je prejel strateg Domžal Dejan Djuranović. Foto: SPINS

Javnost bo pri (prvem) izboru najboljših v jesenskem delu tekmovanja sodelovala do 14. februarja 2022 do 12. ure, medtem ko bodo nogometaši, trenerji in novinarji svoj glas oddali v začetku prihajajočega tedna. Rezultati prvega glasovanja bodo objavljeni 14. februarja 2022.

V nadaljevanju posameznih mesečnih izborov bo glasove mogoče oddati med 1. in 10. dnem v vsakem mesecu.

Priznanje za najboljšega mladega nogometaša je lani prejel kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. Foto: SPINS