Gorico okrepil mladi Nigerijec, ki je blestel v drugi ligi

Mathias Kehinde Oyewusi je star komaj 21 let, v Sloveniji pa živi že nekaj časa, a igranja na prvoligaški ravni še ni izkusil. V zadnjih dveh sezonah je za Bilje igral v drugi ligi in za seboj pustil odlično statistiko. V drugoligaški konkurenci je za Ankaran in Bilje odigral 32 tekem in zabil kar 19 golov.

Hitronogi napadalec v Novo Gorico za dve sezoni prihaja kot posojeni nogometaš Postojne, povratniki med prvoligaško druščino pa upajo, da bo vsaj podobno uspešen, kot je bil njegov rojak Bede Osuji, ki je letos poleti odšel v Izrael (Hapoel Raannana) in Gorico zapustil po sedmih letih, v katerih je pustil globok pečat. Na koncu je bil tudi kapetan in eden najbolj zaslužnih, da se je Gorica ekspresno, po eni sezoni, vrnila med prvoligaše.

Oyewusi je druga poletna okrepitev Gorice pred začetkom sezone. Že pred tem se je v svoj nekdanji klub, pri katerem je začel uspešno nogometno pot, vrnil izkušeni vezist Goran Cvijanović.

Gorica zaradi odpovedi tekme z Olimpijo v prvem krogu ni igrala, prvič v tej sezoni pa bo na delu v soboto ob 17. uri, ko bo gostovala v Ljubljani pri Bravu.